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2ГИС запустил «Зеленую волну»

2ГИС запустил «Зеленую волну» — функцию навигатора, которая подбирает оптимальную скорость, чтобы проехать серию светофоров на зеленый без остановок, оставаясь в пределах разрешенной ПДД скорости на участке. Запуск стал развитием функции таймеров сигналов светофоров, которые появились в 2ГИС год назад: тогда навигатор начал показывать время до смены сигнала на ближайшем по маршруту светофоре. Теперь приложение подсказывает скорость, с которой можно проехать перекрестки на зеленый, чтобы движение по маршруту было более плавным. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

«Зеленая волна» рассчитывается на определенную среднюю скорость — чаще всего 45–60 км/ч — в зависимости от длины цикла светофорного сигнала, расстояния между светофорами и скорости автомобиля. Если придерживаться рекомендованной скорости, новая функция навигатора значительно повысит шанс проехать перекрестки с меньшим числом остановок на красный сигнал светофора.

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2ГИС

«Мы уже научили навигатор видеть светофоры и показывать обратный отсчет до смены сигнала. А теперь помогаем поймать ту самую “зеленую волну” — это один из мировых трендов в городской навигации. Как когда-то пробки поменяли представление о навигации, так теперь “Зеленая волна” добавляет карте живой ритм: навигатор мягко подсказывает темп, и ты пересекаешь перекресток за перекрестком без остановок — это настоящая магия! Для нас это логичное развитие онлайн-сигналов светофоров и технологический восторг, а для водителей — предсказуемые, комфортные и просто приятные поездки и то самое “вау”, ради которого мы это делаем», — сказал руководитель продуктов транспорта и навигации 2ГИС Сергей Кириллов.

Как поймать «Зеленую волну»

Постройте маршрут в 2ГИС на автомобиле. На подходящих участках появится панель «Зеленая волна» с рекомендуемым коридором скорости.

Держитесь в диапазоне — навигатор синхронизирует движение с ближайшими светофорами. Если дорожная обстановка потребует, например, снизить скорость и выйти из этого диапазона — «волна» автоматически отключится и вернется, когда авто снова войдет в коридор.

Новая функция уже доступна в навигаторе, при необходимости ее можно отключить в настройках. Рекомендуемая скорость всегда подбирается в пределах разрешенной на участке по ПДД, но иногда оптимальный коридор может быть ниже привычного темпа — например, 20–30 км/ч, — чтобы попасть в ритм потока и проехать больше светофоров без остановок.

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«Зеленая волна» доступна в Москве и Новосибирске — там, где 2ГИС уже показывает таймеры сигналов светофоров. География будет расширяться по мере подключения светофоров и запуска этой технологии в навигаторе в новых городах.

Если геолокация работает нестабильно, «волна» временно отключится и включится снова, как только позиционирование станет точным.

Данные таймеров светофоров предоставляются в Новосибирске ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения», а в Москве — Московским центром организации дорожного движения (ЦОДД).

Функция доступна в актуальной версии 2ГИС для iOS и Android, а в будущем появится и на мультимедиа-экранах с Apple CarPlay и Android Auto.

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