49% родителей учат детей сложным темам с помощью видео — исследование «Учи.ру» и «VK Видео»

Образовательная платформа «Учи.ру» и «VK Видео» провели исследование медиапотребления детей и выяснили, как видео влияет на интерес к обучению, развитие и взаимодействие в семье. 63% родителей дошкольников следят за тем, что смотрит их ребенок. В младшей школе половина опрошенных (49%) родителей видят в роликах источник новой информации. У 60% школьников 5–8 классов после просмотра видео возникает желание что-то сделать на основе увиденного. Об этом CNews сообщили представители VK.

Дошкольники в возрасте 5–7 лет чаще всего смотрят видео вместе с родителями. Для 63% родителей важно следить за тем, что именно смотрит ребёнок, половина опршенных (51%) отмечают, что просмотр становится поводом для общения, а 49% используют ролики, чтобы объяснять сложные темы. Самые популярные жанры у дошкольников — сюжетные игры и приключения персонажей (50%), творчество (42%), видео о животных и природе (42%), а также космос и наука (36%). При этом 44% родителей видят в просмотре одновременно и обучение, и отдых, а 33% фиксируют развитие речи и мышления.

В начальной школе, 1–4 классы, видео прежде всего расширяет кругозор. Половина опрошенных родителей (49%) говорят, что ролики дают детям новую полезную информацию. Родители чаще включают ролики, чтобы ребенок отдохнул или переключился (53%), узнал новое вне школы (35%) или развивал мышление (24%). Главный критерий полезного контента — вовлечение: 59% родителей считают важным интерес и любопытство ребёнка, 39% — понятное объяснение. Дети сами управляют тем, что смотрят 44% смотрят любимых блогеров, 43% ищут видео по конкретной теме, 40% переходят по рекомендациям. По форматам лидируют развивающие видеоблоги (54%), интерактивные видео и челленджи (43%), образовательные мультфильмы (40%) и мастер-классы (36%).

В средней школе, 5–8 классы, видео превращается в инструмент самостоятельного обучения. Для 40% подростков оно связано с хобби, для 37% — с получением знаний вне школы, для 31% — с разбором школьных тем. Результаты опроса показали, что после просмотра видео 47% школьников ищут дополнительный контент, 43% переходят к практике, 42% повторяют увиденные эксперименты. 60% подростков 5–8 классов начинают действовать после просмотра видео — пробуют новое дело, мастерят, рисуют или продолжают самостоятельный поиск информации. Среди популярных тем видеоконтента в этом возрасте — блогеры (43%), развлекательные видео (33%), кино и сериалы (30%), а также научпоп (20,7%), эксперименты (15,3%) и история (14,4%).

При этом у детей всех возрастов растет интерес к потреблению длинных горизонтальных форматов. Видео дольше 15 минут предпочитают уже 52% учеников младшей школы и 57% — средней.

В опросе приняли участие более 9 тыс. учащихся 1–8 классов и свыше 1 тыс. родителей детей дошкольного и школьного возраста.