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В Unisender теперь доступны чат-боты в «Максе»

Платформа автоматизации маркетинга Unisender расширяет возможности. Теперь создание чат-ботов доступно и в мессенджере «Макс». Об этом CNews сообщили представители Unisender.

Новая функция позволит пользователям оставаться на связи с теми, кто использует отечественный мессенджер для повседневного общения и в бизнес-целях: автоматизировать общение с клиентами, отвечать на часто задаваемые вопросы в режиме 24/7 и повышать вовлеченность аудитории через интерактивные сценарии. Создание бота не требует навыков программирования — блочный конструктор Unisender поможет быстро собрать нужный сценарий.

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