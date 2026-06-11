CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Яндекс» предложит отелям новые инструменты для продвижения в «Поиске»

«Яндекс» открыл доступ российским гостиничным бизнесам к продвижению в тематическом блоке в «Поиске». Благодаря появлению новых промо-инструментов гостиницы смогут быстрее заполнять номерной фонд, получать дополнительное внимание клиентов, анализировать свою аудиторию и коммуницировать с ней напрямую.

Теперь бизнесы могут запускать продвижение наряду с агрегаторами — по аукционной модели, через «Яндекс Директ» или «Яндекс Бизнес». Эти платформы помогут выбрать конкурентную ставку, спрогнозируют результат и подскажут, как оптимально распределить бюджет. Организации смогут отслеживать, как работает размещение, и корректировать стратегию с учетом результатов.

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Свободный код — союзник в борьбе за безопасность
Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Свободный код — союзник в борьбе за безопасность Цифровизация

По данным «Яндекса», каждый второй запрос о гостиницах или туристических сервисах в «Поиске» приводит к клику по тематическому блоку. Благодаря появлению отелей путешественники смогут быстрее находить всю актуальную информацию — например, рейтинг гостиницы, адрес или фото — и переходить на сайт, чтобы забронировать понравившееся жилье напрямую. Чтобы быстрее найти подходящий вариант, можно воспользоваться фильтрами: например, выбрать даты, указать количество гостей, задать рейтинг и количество звезд, а также отметить наличие парковки и Wi‑Fi.

«Яндекс» последовательно развивает продвижение в результатах поиска и добавляет новые возможности для бизнесов. Например, ранее продвижение стало доступно ресторанам и кафе в России: в тематических блоках в «Поиске» пользователи видели специальные предложения и скидки на меню.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что лучше — отечественные решения для виртуализации, опенсорс или совмещать — обсудят 23 июня участники митапа CNews

Власти разрешили «Почте России» ввести платные цифровые почтовые ящики

Создатели ChatGPT и Claude попросили власти пожестче их регулировать и запрещать опасные модели на государственном уровне

Детский бунт отменяется. В России внезапно разблокировали Roblox

Вместо писем и посылок – SMS и мессенджеры. «Почта России» превратилась в мобильного оператора

Что лучше — отечественные решения для виртуализации, опенсорс или совмещать — обсудят 23 июня участники митапа CNews

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
Показать еще