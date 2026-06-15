«Авито» запускает полностью цифровой сценарий аренды спецтехники с гарантией оплаты

«Авито» запустила полноценную транзакционную модель в онлайн-аренде спецтехники. Новый формат означает, что весь путь заказа проходит через платформу: клиент оставляет заявку, менеджер сервиса помогает подобрать технику и согласовать условия, заказчик оплачивает аренду, а исполнитель получает гарантированную выплату после выполнения работ. Об этом CNews сообщили представители «Авито Авто».

Онлайн-модель помогает перевести рынок аренды спецтехники в более прозрачный и безопасный цифровой сценарий. Формат будет тестироваться в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Регион станет первым, где полный цикл онлайн-заказа автокранов, автовышек, манипуляторов и экскаваторов-погрузчиков будут проходить только через платформу.

Для заказчиков это снижает неопределенность, они смогут быстрее находить подходящую технику под конкретную задачу: вместо ручного обзвона клиент получает понятный процесс подбора техники, сопровождение менеджера на всех этапах и оплату через сервис.

Исполнителям сервис дает возможность получать дополнительные заказы, более качественные заявки и гарантию своевременной оплаты. «Авито» берет на себя рутину, которая включает обработку заявки и первичную коммуникацию с клиентом, гарантию оплаты после выполнения работ, полный пакет закрывающих документов с НДС и сервисную поддержку при спорных ситуациях. При этом у исполнителя есть возможность принять заказ или отказаться, а также предложить свои условия. Комиссия сервиса для исполнителей в рамках пилота в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составит 3% от суммы заказа.

Как работает подбор техники в онлайн-аренде

Приоритет на получение заказа сохраняется за исполнителем, с объявления которого пришел клиент: в течение 15 минут он может принять заказ, отказаться или предложить свои условия. Если исполнитель не ответил или отказался, сервис продолжит подбор среди других участников, чтобы заказчик мог получить предложение в течение 60 минут.

Сервис усилил информирование, чтобы исполнители не пропускали заказы: помимо сообщения на платформе, они будут получать СМС и звонок о получении нового заказа.

Дополнительные заказы: помимо заказов со своих объявлений на платформе, исполнитель также сможет получать дополнительные заказы на весь парк техники, наличие которой он документально подтвердил, даже на технику не размещенную объявлениях. Это особенно актуально для не самой популярной и востребованной техники.

Сервисное сопровождение онлайн-аренды работает с 8:00 до 22:00: в это время приходит порядка 96% заказов. Ночные заявки обрабатываются утром в приоритетном порядке.

«В 2025-2026 годах мы видим перераспределение спроса на рынке спецтехники и рост интереса к аренде как альтернативе покупке. При этом рынок аренды долгое время оставался не систематизированным и ненадежным, что приводило к проблемам для обеих сторон: от срывов работ и простоев до задержки с оплатами и дебиторских задолженностей. Транзакционная модель в аренде помогает решить эти боли, сделать процесс более прозрачным и безопасным для всех участников. Мы хотим создать новый цифровой стандарт отрасли, где заказчик сможет быстрее получать необходимую технику и быть уверенным, в выполнении работ, а исполнитель получит больше качественных заказов, гарантию оплаты и сервисную поддержку. В рамках пилота в Санкт-Петербурге и Ленинградской области формат покроет 38% наиболее востребованных типов техники и почти 60% потребительского спроса на платформе, что позволит качественно оценить результаты теста и принять решение о его дальнейшем развитии», — отметил Антон Найдич, руководитель бизнес-направления «Аренда спецтехники» в «Авито».

По итогам пилота «Авито Спецтехника» будет анализировать скорость подбора техники, качество заявок, работу уведомлений и обратную связь заказчиков и исполнителей. Эти данные помогут доработать сервис перед дальнейшим масштабированием полного сценария онлайн-сделки на другие регионы.