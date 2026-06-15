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Число онлайн-заказов на Ozon в Тюменской области выросло в два раза за год

Количество онлайн-заказов на Ozon в Тюменской области с начала 2026 г. увеличилось в два раза год к году, а число активных клиентов — на четверть. Теперь на одного покупателя приходится на 50% больше заказов, чем в 2025 г., а треть заказов делают клиенты из малых городов и поселений до 50 тыс. человек. Число онлайн-заказов из таких городов в регионе повысилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Продолжают развивать свой бизнес на Ozon местные предприниматели — сегодня на цифровой платформе представлена продукция почти 2,3 тыс. тюменских продавцов. Многие из них предлагают клиентам уникальную продукцию собственного производства. Их совокупный оборот с начала года превысил 5,5 млрд руб (за период с января по май 2026 г.), увеличившись на 15% год к году.

В 2025 г. Ozon запустил специальную витрину «Сделано в Тюменской области» совместно с Центром «Мой бизнес» Инвестиционного агентства Тюменской области при поддержке правительства региона. Местные продавцы могут бесплатно разместить товары на витрине и продвигать их среди 67 млн активных клиентов маркетплейса по всей стране.

Благодаря совершенствованию логистической инфраструктуры и сети пунктов выдачи заказов покупатели, в особенности из отдаленных поселений, могут быстрее и проще получать посылки, а местные предприниматели — развивать свой бизнес и увеличивать объемы продаж. В Тюмени работает крупный логистический центр Ozon площадью свыше 110 тыс. кв. м. по полу. Объект включает в себя фулфилмент, который осуществляет полный цикл обработки товаров — от приемки товаров до формирования посылок. В мезонине склада можно разместить порядка 30 млн товаров, а ежедневно такие мощности способны обрабатывать свыше 830 тыс. заказов.

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В логистическом центре также предусмотрен хаб доставки, заказы из которого передаются курьерам в доставку напрямую до клиентов либо в свыше 1,3 тыс. пунктов выдачи. На объекте функционирует и современный сортировочный центр, где товары распределяются по направлениям доставки. Платформа активно внедряет на складах автоматизированное оборудование — например, ленточные и 3D‑сортеры, которые способны обрабатывать до 10 тыс. посылок в час. Это в два-три раза превышает скорость ручной сортировки. А также конвейерные линии для перемещения товаров между различными зонами и уровнями склада. Они могут обрабатывать свыше 35 тыс. отправлений в час.

Третий блок логистического объекта был запущен в октябре 2025 г., а четвертый — в апреле 2026 г. Расширение площади сортировочного центра планируется в 2027 г. Инвестиции Ozon в технологическое обеспечение и ИT-инфраструктуру склада превысили 3,2 млрд руб.

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