Из локальной среды в облачную: «Ростелеком» обеспечил надежность и масштабируемость портала «Приморье.ру»

«Ростелеком» перенес портал «Приморье.ру» на облачную платформу «Турбо Облако». Она позволяет масштабировать информационные ресурсы сайта, в том числе гибко управлять контентом и подключать новых информационных партнеров. Об этом CNews сообщили представители «Турбо Облако».

«Приморье.ру» ― информационный портал Приморского края, на котором ежедневно публикуются до 250 новостей региональных СМИ, информационных агентств, деловых и развлекательных медиа. Они формируют полную картину дня в Приморье и представляют читателю уникальный для регионального ресурса выбор из разных точек зрения, стилей, форматов.

Андрей Карташов, вице-президент, директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком»: «Перевод «Приморье.ру» в облако — это стратегическое решение. Скоро будет 30 лет с момента запуска сайта, и за это время он прочно занял свое место в информационном пространстве региона. Обновление серверной инфраструктуры позволило повысить надежность и стабильность его работы — для еще более оперативного и комфортного доступа читателей к значимой для них информации».

Георезервирование каналов связи на нескольких провайдерах позволяет обеспечить облаку и размещенному в нем сайту стабильную работу. Система дублирования инфраструктуры распространяется как на дисковое пространство, так и на вычислительные мощности, гарантируя непрерывную работу сайта, что критически важно для новостного портала.

Инфраструктура сайта «Приморье.ру» находится под постоянным мониторингом, и при необычных скачках нагрузки специалисты компании могут подключить дополнительные ресурсы или специализированные меры информационной безопасности, что обеспечит максимальную сохранность данных и бесперебойную работу сервиса.

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако»: «Перевод инфраструктуры в «Турбо Облако» обеспечивает клиентам единый уровень безопасности и эффективности бизнес-процессов, так как позволяет централизовать работу ИТ-службы, повышать надежность сервисов и сокращать издержки на закупку оборудования. Облачная инфраструктура оснащена многоуровневой защитой: непрерывным мониторингом производительности и угроз безопасности, шифрованием конфиденциальной информации и многоуровневой аутентификацией. Облачные технологии не требуют крупных инвестиций, позволяя арендовать необходимые мощности. Так как оборудование находится на удаленных серверах, исключается необходимость его размещения в офисе и привлечения ИТ-специалистов для обслуживания. Сотрудники получают доступ к данным, приложениям и программному обеспечению из любого места, что делает работу более гибкой и мобильной».