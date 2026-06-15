«Магнит ADS» утроила объем digital in-store инвентаря

«Магнит ADS», рекламная платформа «Магнита», объявляет о масштабировании своей digital in-store-сети. «Магнит ADS» подключила 10 тыс. касс самообслуживания (КСО) в 84 городах России. Теперь к платформе подключено более 16500 КСО, что увеличивает ее рекламные возможности для проведения федеральных кампаний. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

С января 2025 г. «Магнит ADS» утроила объем доступного инвентаря: количество устройств выросло — с 10,8 тыс. до 33 тыс. единиц. Также расширен пул регионов присутствия: с 64 до 67 регионов.

В сентябре 2025 г. компания провела независимое исследование оценки восприятия цифровых рекламных форматов в магазинах «У дома» с Formen Consulting: 95% опрошенных видели рекламу на оборудовании при посещении магазина, 74% респондентов назвали рекламу на оборудовании наиболее заметным форматом, а 34% отметили рекламу на КСО, как удобную и полезную. За один визит покупатель взаимодействует с экраном кассы самообслуживания в среднем 3,2 раза, а общее время контакта с медианосителем составляет 11,2 секунды.

Рекламная платформа «Магнит ADS» предоставляет рекламодателям возможность запускать Sales Lift исследования, чтобы оценивать, как показы на экранах КСО конвертируются в реальный рост продаж.

Михаил Тарасов, директор по развитию бизнеса «Магнит ADS»: «Наша цель — сопровождать покупателя рекламой на всем пути: от входа в «Магнит» до момента оплаты. Кассы самообслуживания — финальная, но критически важная точка контакта. непосредственно в моменте совершения покупки. Цифровой формат позволяет оперативно управлять контентом и адаптировать рекламные кампании под задачи бизнеса. Подключив еще 10 тысяч устройств, мы расширили коммуникационный контур и дали брендам возможность влиять на решение о покупке в реальном времени. Мы продолжим наращивать число контактов с рекламным сообщением за время нахождения покупателя в магазине – до конца года охватим еще 40 тыс. КСО».

Денис Ардаширов, коммерческий директор «Магнит ADS»: «Рост digital in-store инвентаря позволяет нам быстрее масштабировать рекламные кампании брендов и повышать эффективность коммуникации с покупателем прямо в магазине. Мы видим устойчивый рост спроса на кассы самообслуживания как медиаканал внутри магазина и продолжаем расширять сеть размещений по регионам».

Методология исследования с Formen Consulting: 835 респондентов, количественный опрос посетителей магазинов, глубинные интервью. Социально-демографические характеристики опрошенных: 40% мужчин, 60% женщин. Возрастные группы: 18-25 — 15%, 26-35 — 25%, 36-45 — 30%, 46-55 — 30%.