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«МегаФон» усилил сеть в Перми для растущей нагрузки во время Дягилевского фестиваля

«МегаФон» запустил новые базовые станции и модернизировал существующее оборудование в десяти локациях Перми, обеспечив жителей и гостей города более стабильной голосовой связью и быстрым мобильным интернетом. Работы по обновлению инфраструктуры были проведены в разных районах столицы Прикамья с начала текущего года, чтобы создать комфортные условия для повседневной жизни и приема гостей во время крупных культурных событий. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сеть оператора готова к растущей нагрузке, в том числе популярных туристических местах, парках, железнодорожных и автовокзалах, а также в аэропорту Перми «Большое Савино».

Особое значение эти улучшения приобретают в дни проведения Дягилевского фестиваля, когда город принимает тысячи любителей музыки и театра из разных уголков каря и страны. В прошлом году за время мероприятия абоненты генерировали колоссальный объем трафика, который по сопоставим с отправкой полумиллиона фотографий родным и друзьям, что требовало от сети максимальной надежности и пропускной способности.

Чтобы обеспечить качественную работу связи как в дни масштабных фестивалей, так и в обычное время, оператор заранее готовит сеть к резким скачкам нагрузки в местах проведения мероприятий. Такой проактивный подход позволяет избежать перегрузок и позволяет каждому звонку или сообщению дойти до адресата, независимо от количества пользователей в сети.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

«Мы понимаем, что для гостей фестиваля и жителей города связь — это не просто техническая услуга, а возможность делиться эмоциями и оставаться на связи с близкими», — сказал директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев. — Поэтому мы заранее усиливаем сеть в ключевых точках города, чтобы даже при высокой нагрузке качество звонков и скорость интернета оставались комфортными».

Улучшение телекоммуникационной инфраструктуры в Перми способствует развитию культурного туризма и повышает привлекательность города для проведения мероприятий различного уровня. Стабильная работа сети позволяет туристам легко ориентироваться в городе, делиться впечатлениями в социальных сетях и оперативно решать любые вопросы.

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