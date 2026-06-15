Wildberries запустила сервис для создания брендированных страниц продавцов

Wildberries (входит в группу RWB) запустила новый сервис «Бренд-зона» для продавцов. Он позволяет брендам создавать собственные страницы на маркетплейсе, оформлять их в фирменном стиле и эффективнее знакомить покупателей со своим ассортиментом. Согласно данным компании, бренд-зона помогает увеличивать средний чек в два раза. Об этом CNews сообщили представители RWB.

«Бренд-зона» — это отдельное пространство внутри платформы, где продавцы могут размещать информацию о бренде, создавать товарные подборки, публиковать баннеры и другой контент. Новый сервис уже доступен на портале продавцов в разделе «Рост продаж».

В новом сервисе был полностью переработан конструктор бренд-зон. Для продавцов стал доступен современный интерфейс управления страницей бренда, обновленный внешний вид покупательской страницы, улучшенные элементы навигации, а также поиск внутри бренд-зоны.

По данным аналитиков RWB, брендированные страницы помогают повышать эффективность продаж. В рамках исследования компания проанализировала более 5 млн карточек товаров из различных категорий за период с 1 сентября 2025 г. по 28 февраля 2026 г.

Согласно результатам анализа: средний чек заказа через бренд-зону оказался в два раза выше по сравнению с заказами, оформленными через стандартную поисковую выдачу маркетплейса; конверсия из просмотра товара в корзину была выше на 5%; конверсия в покупку была выше на 3%.

«Сегодня покупатели все чаще знакомятся не только с отдельными товарами, но и с брендом в целом. Бренд-зона помогает продавцам выстраивать полноценную коммуникацию с аудиторией, презентовать ассортимент и повышать вовлеченность покупателей. Поэтому мы продолжаем развивать этот инструмент и расширять его возможности», — отметил руководитель направления монетизации портала продавцов RWB Егор Семьянов.

Маркетплейс продолжит совершенствовать инструменты для развития брендов на платформе и расширять возможности для их продвижения. В течение 2026 г. продавцам станут доступны новые инструменты кастомизации брендированных страниц, дополнительные форматы визуального оформления и контента, а также решения для более эффективного взаимодействия с покупателями внутри бренд-зон.