Интернет «МегаФона» на Горбушинском водохранилище стал быстрее

Местные жители и туристы теперь могут комфортно отправлять фото и совершать VoLTE-звонки рядом с Горбушинским водохранилищем в Дальнегорске. Инженеры «МегаФона» запустили в городе новый телеком-объект, который обеспечил в этом районе высокую емкость 4G-сети и скорость передачи данных до 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Дополнительная базовая станция позволила эффективно разгрузить телеком-сеть оператора, что улучшило качество мобильной связи в популярном месте отдыха. Зона уверенного покрытия охватывает не только само водохранилище, но и прилегающие социально значимые объекты: парк имени Горького, местный кинотеатр, жилые дома и спортивную школу. Высокая скорость мобильного интернета обеспечивает комфортное использование абонентами видеосвязи, стриминговых сервисов, соцсетей и навигации.

Горбушинское водохранилище — одна из самых популярных точек притяжения в районе Дальнегорска как для местных жителей, так и для туристов. Сюда приезжают на пикники, для пеших прогулок и фотосессий на фоне живописной природы. Ранее сигнал 4G в этой локации обеспечивался от близлежащей базовой станции, но из-за чрезвычайно высокого трафика посетителей сеть испытывала перегрузки.

Дальнегорск находится на севере Приморского края, в нем проживает около 30 тыс. человек. Он известен уникальными природными ландшафтами и богатыми минеральными ресурсами. Город привлекает любителей активного отдыха и экотуризма со всего Дальнего Востока.

Согласно данным аналитики «МегаФона», пик посещений территории Горбушинского водохранилища традиционно приходится на июль и август — считается, что это лучшие месяцы для того, чтобы приехать на озеро. При этом активный туристический поток сохраняется вплоть до ноября включительно. Помимо жителей Приморья, чаще всего посетить озеро заезжают путешественники из Хабаровска, Приамурья и Забайкалья, а также гости из Ленинградской и Новосибирской областей и Алтайского края, для которых стабильная цифровая связь в поездке особенно важна.

«Мы отслеживаем качество мобильной связи в популярных у абонентов региональных локациях. Горбушинское водохранилище — пример того, как пользовательский спрос определил расширение сети 4G в городе. Качественная цифровая инфраструктура стала неотъемлемой частью комфортного отдыха и повседневной жизни. Установив новую базовую станцию, мы не только сняли нагрузку с существующей сети, но и гарантировали жителям Дальнегорска и гостям города стабильный и быстрый мобильный интернет даже в пиковые сезоны посещений», — отметил директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.