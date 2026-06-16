Каршеринг без фотоосмотра и штрафов: «Ситидрайв» запускает «Турбокаско»

«Ситидрайв» анонсировал новую опцию, которая даёт максимальную защиту за рулём, позволяя начинать и завершать аренду, не тратя время на фотоосмотр и не платя штрафы в случае повреждений и ДТП, в том числе ранее не обнаруженных. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайва».

«Одним из главных барьеров при использовании каршеринга является страх штрафа за повреждения предыдущих клиентов, которые не были замечены при фотоосмотре. А делать осмотр авто во время дождя или снега не самое большое удовольствие, особенно если ты торопишься. Мы запускаем новый уникальный режим поездки для рынка, который поможет снизить уровень опасений и при этом даёт максимальную защиту за рулём. «Турбокаско» позволяет не осматривать автомобиль и сэкономить время на осмотре. Клиент просто садится, едет и не переживает что пропустил какую-то царапину», – сказал Дмитрий Сизяков, директор по продукту «Ситидрайва».

«Турбокаско» будет доступен пользователям старше 20 лет при условии, что они не были виновниками ДТП в течение шести месяцев. Чтобы подключить опцию, необходимо перейти в раздел «Страховка и защита» в приложении.

«Турбокаско» добавит ещё 20% к стоимости аренды авто, и будет доступно если у пользователя уже подключено Каско. При этом для 4 и 5 уровней программы лояльности предусмотрена дополнительная скидка на услугу. Так, для максимального уровня «Звезда дороги» скидка на опцию составит 20%.

В «Ситидрайве» действуют три вида дополнительной защиты: Каско с минимальным штрафом, «Суперкаско» (без штрафов за ДТП) и «Турбокаско» (без фотоосмотра и штрафов за ДТП). Базовая защита включает ОСАГО и страхование жизни и здоровья водителя и пассажиров.