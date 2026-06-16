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Каждый второй россиянин будет покупать одежду онлайн к 2030 году

По данным 14 ежегодного отчета ThredUp и GlobalData, мировой рынок подержанной одежды достигнет $393 млрд к 2030 г., что составит 10% всех расходов на одежду. Учитывая, что рынок одежды растет в два раза быстрее обычной розницы, а 71% роста обеспечат поколения Z и миллениалы, аналитики прогнозируют: к 2030 г. каждый второй потребитель в мире будет покупать одежду на вторичке, в частности, на онлайн-платформах. Эксперты Migtorg разобрались, коснется ли мировой тренд российского рынка одежды, а также как это отразится на ценах. Об этом CNews сообщили представители Migtorg.

Исследователи выделили несколько ключевых трендов. Во-первых, через поколения Z и миллениалов пройдет 71% всего роста рынка до 2030 г. Это означает, что привычка покупать подержанные вещи формируется сейчас и останется с ними на десятилетия. Дополнительное исследование Seel (май 2026 г.) уточняет: 57% зумеров покупали вещи на онлайн-платформах за последний год. Во-вторых, рост цен подталкивает даже консервативных покупателей. 72% потребителей заявили, что рост цен напрямую влияет на их траты на одежду, а 27% планируют перейти в онлайн и рассмотреть покупку подержанной вещи именно из-за этого.

Аналогичный тренд осознанного потребления фиксируют и в России. Платформа Migtorg, специализирующаяся на аукционах товарных остатков, страхового имущества и неликвидов, провела собственный анализ поведения пользователей и сравнила динамику с глобальными данными ThredUp. За последние полгода объем торгов на площадке в сегменте одежды увеличился на более чем 47%. При этом треть участников торгов – это молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет.

Александр Коротков, генеральный директор Migtorg: «Рынок одежды — один из самых быстрорастущих, подтверждение тому — маркетплейсы, за пару лет так тесно вошедшие в нашу жизнь. По нашим данным, при сохранении текущих темпов роста к 2030 г. каждый второй россиянин будет покупать одежду на B2C и C2C платформах, в угоду сохранения своих финансов. Разумеется, это повлечет за собой закрытие шоурумов и крупных магазинов — рост налогов, аренды, зарплат и тарифов никто не отменял. В первую очередь под ударом окажутся масс-маркет бренды с линейками товаров fast fashion».

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