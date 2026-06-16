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МТС улучшила мобильную связь в самом маленьком городе Новосибирской области

МТС провела работы по улучшению качества связи мобильной связи Новосибирской области. Специалисты обновили телеком-оборудование в Каргате. После проведенных работ в отдельных локациях наблюдается увеличение емкости сети и скорости мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры компании улучшили качество связи на улицах Матросова, Коммунистической и Советской.

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Каргат — самый маленький населенный пункт со статусом «город» в Новосибирской области. Здесь проживает около 8 тысяч человек. Каргат был основан в 18 веке. По одной из версий здесь податное население укрывалось от уплаты податей, отсюда появилось название реки, в честь которой город получил свое имя: «Коргат» — с тюркского «заставить защищать». По другой, более популярной версии, это же слово обозначает «черную ягоду», то есть смородину. В поймах реки издревле произрастает большое количество смородины. Ягода даже отражена на официальном гербе города.

«Сегодня хорошая мобильная связь и быстрый интернет — необходимые атрибуты цифрового комфорта. Мы планомерно улучшаем связь по всей Новосибирской области, в том числе небольших населенных пунктах. С помощью Big Data мы определяем локации с повышенной нагрузкой на сеть. Благодаря этому наши специалисты прокачивают связь в тех местах, где это особенно необходимо», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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