Отельеры смогут детально анализировать свои бизнес-показатели на «Яндекс Путешествиях»

В «Экстранете» «Яндекс Путешествий» появился раздел «Аналитика» для отелей. Он позволяет отслеживать ключевые показатели бизнеса, анализировать воронку продаж и сегменты клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Путешествий».

Новый раздел доступен в веб-версии «Экстранета» – личного кабинета для отелей на «Яндекс Путешествиях». Данные в разделе обновляются один раз в сутки.

Партнерам сервиса стали доступны систематизированные данные по средней стоимости ночи, среднему чеку, количеству номероночей и бронирований, обороту и многим другим. Показатели можно сравнивать с предыдущим периодом, а также с агрегированными данными аналогичных объектов в регионе. Отдельный блок содержит информацию о гостях по сегментам. Среди них — корпоративные клиенты (B2B), индивидуальные путешественники без детей и гости с детьми. Эти данные помогают оценивать структуру спроса и принимать решения по тарифам и специальным предложениям.

В разделе также доступна детализированная воронка продаж. Она показывает конверсию на каждом этапе бронирования — от просмотра объекта до завершения оплаты. Это помогает определить, на каком этапе пользователи чаще всего прекращают оформление заказа. В блоке можно выбирать общий вид или конкретную конверсию, сравнивать с предыдущей неделей или месяцем, а также со средними показателями похожих отелей в регионе.

Кроме того, отельеры могут анализировать статистику по категориям номеров и тарифам, отслеживать долю отмен и глубину бронирования. Сервис отдельно отображает десять наиболее популярных категорий и тарифов, а остальные объединяет в группу «Остальное».

Иван Фефелов, руководитель продукта размещений, «Яндекс Путешествия»: «Чтобы успешнее работать с бронированиями, полезно понимать, как меняется спрос, какие тарифы пользуются наибольшей популярностью и на каком этапе потенциальные гости выбирают другой объект. Новый раздел «Аналитика» помогает видеть эти данные в одном месте и принимать решения на их основе — от настройки тарифов до оценки эффективности продаж».