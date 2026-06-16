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Школьница из детского технопарка «Альтаир» создала базу данных для учета космических спутников

Выпускница детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученица 11 класса школы № 1273 Екатерина Кокорева, разработала конфигурацию «Учет выведенных спутников» на платформе «1С». Инструмент собирает и систематизирует данные о космических аппаратах на орбите, их состоянии и изменении параметров. Проект уже заинтересовал образовательные и научные центры, кружки и радиолюбителей. Об этом CNews сообщили представители МИРЭА.

Екатерина с ранних лет увлекалась астрономией и мечтала связать жизнь с космосом. Вместо того чтобы ждать, пока кто-то сделает удобный инструмент для изучения спутников, она решила создать его сама. В детском технопарке «Альтаир» РТУ МИРЭА школьница получила доступ к профессиональным инструментам разработки, изучила основы программирования на «», освоила анализ данных космических агентств и проектирование структуры баз данных.

Результатом нескольких месяцев кропотливой работы стала конфигурация «Учет выведенных спутников». Удобный интерфейс позволяет быстро находить нужную информацию, отслеживать состояние космических аппаратов и изменения их параметров. Интеграция с открытыми источниками делает данные актуальными. Проект Екатерины оказался полезен не только ей самой — он уже заинтересовал образовательные и научные центры, а также радиолюбителей.

Научным руководителем проекта выступила преподаватель детского технопарка «Альтаир», сотрудник Института информационных технологий РТУ МИРЭА Мария Соколова. Она помогала школьнице осваивать программирование на «1С» и работать с данными. «Екатерина проделала серьёзную работу, объединив свои знания астрономии с ИT-навыками. Ее база данных — это не просто учебный проект, а полноценный инструмент, который может быть полезен специалистам и энтузиастам, интересующимся космосом», — сказала Мария Соколова, специалист кафедры квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики РТУ МИРЭА.

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Высокую оценку проекту дал и ректор университета. Станислав Кудж подчеркнул важность таких разработок для популяризации космических исследований: «Проект Екатерины — пример того, как молодые ребята со школьной скамьи могут создавать инструменты для сложной научной задачи. Её база данных помогает систематизировать информацию о спутниках на орбите. Такие проекты вдохновляют сверстников заниматься космосом и ИT».

Екатерина продолжает развивать проект, планируя расширять базу данных и добавлять новые функции. Конфигурация может быть полезна образовательным центрам, космическим кружкам, радиолюбителям и всем, кто интересуется космическими аппаратами на орбите.

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