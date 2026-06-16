CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения
|

Sigur реализовал интеграцию с «Цифровым ID» в мессенджере «Макс»

Sigur реализовал интеграцию с «Цифровым ID» в мессенджере «Макс». Решение позволяет использовать цифровой пропуск в приложении «Макс» для идентификации пользователей на точках доступа, оборудованных считывателями QR-кодов. В настоящее время интеграция находится на стадии пилотной готовности и проходит совместные тестирования. Об этом CNews сообщили представители Sigur.

«Цифровой ID» в мессенджере «Макс» – это электронный аналог бумажных документов. Сервис позволяет подтверждать личность пользователя с помощью QR-кода без необходимости предъявлять бумажные документы или раскрывать персональные данные проверяющему, который видит только наличие запрашиваемого статуса.

Интеграция дает возможность использовать смартфон в качестве идентификатора для прохода на объект. Достаточно указать номер телефона сотрудника, после этого для него автоматически выпускается цифровой пропуск в «Макс». Сотрудник получает ссылку для активации, подтверждает пропуск в приложении и может использовать динамический QR-код для прохода.

Дополнительным плюсом решения является высокий уровень защиты цифрового идентификатора. QR-код действует только на одном устройстве, доступ к «Цифровому ID» защищен биометрией.

«Эффективность внедрения заключается в переходе от разрозненных проверок к единой доверенной среде. Такой подход позволяет ускорить процессы доступа, снизить операционные затраты и одновременно повысить безопасность», – сказала Анастасия Малиновская, руководитель проектной группы Sigur.

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации
Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации Телеком

Наиболее востребованным решение может стать для образовательных учреждений. В вузах цифровой пропуск позволит организовать проход студентов, преподавателей и сотрудников без выпуска пластиковых карт. Кроме того, интеграция может быть актуальна предприятиям, рассматривающим альтернативные способы идентификации персонала, а также системным интеграторам, реализующим проекты по цифровизации процессов доступа.

Интеграция с «Цифровым ID» доступна для пилотного тестирования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что лучше — отечественные решения для виртуализации, опенсорс или совмещать — обсудят 23 июня участники митапа CNews

Блокировки нипочем. Рекламодатели увеличивают бюджеты в Telegram

Старейший российский навигатор насильно превращают социальную сеть. Пользователей никто не спросил

В России создана ИИ-система для контроля ледовой обстановки

Эстонские госучреждения отправляют в карантин электронную почту из Рунета

Власти мощно отомстят интернет-магазинам за издевательства над продавцами. Грядут справедливость и гигантские штрафы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще