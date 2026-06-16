«Ситилинк» запустил новую услугу от «Яндекса» — доставка по клику

Федеральный онлайн-ритейлер «Ситилинк» подключил новую услугу для своих покупателей – доставку по клику. Это дает возможность получить заказ в удобное время в диапазоне 30 мин. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

При оформлении заказа нужно выбрать партнерский пункт выдачи «Яндекс» и внести предоплату. Заказ приедет в ближайший пункт выдачи, после чего появится возможность оформления доставки по клику через «Яндекс GO». В течение семи дней можно вызвать курьера, он привезет заказ через 15-30 минут. Услуга курьерской доставки оплачивается отдельно в приложении «Яндекс GO», она зависит от загруженности курьеров и удаленности адреса доставки от ПВЗ. Услуга доставки по клику не доступна из постамата.

Воспользоваться услугой можно в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Иннополисе, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новокуйбышевске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Уфе, Энгельсе и Челябинске. В будущем список городов будет дополняться.

«Мы стремимся обеспечить максимально удобные и доступные условия доставки для наших покупателей. Доставка по клику пользуется популярностью, это подходящее решение для современных темпов жизни. Такая опция очень удобна для тех, кто не может идти в пункт выдачи заказов, но и ждать курьера весь день тоже нет возможности», -- сказал Алексей Крупенин, руководитель отдела по продвижению интеграций «Ситилинка».