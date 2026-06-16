CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Ситилинк» запустил новую услугу от «Яндекса» — доставка по клику

Федеральный онлайн-ритейлер «Ситилинк» подключил новую услугу для своих покупателей – доставку по клику. Это дает возможность получить заказ в удобное время в диапазоне 30 мин. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

При оформлении заказа нужно выбрать партнерский пункт выдачи «Яндекс» и внести предоплату. Заказ приедет в ближайший пункт выдачи, после чего появится возможность оформления доставки по клику через «Яндекс GO». В течение семи дней можно вызвать курьера, он привезет заказ через 15-30 минут. Услуга курьерской доставки оплачивается отдельно в приложении «Яндекс GO», она зависит от загруженности курьеров и удаленности адреса доставки от ПВЗ. Услуга доставки по клику не доступна из постамата.

Вайбкодинг угрожает цифровому суверенитету России?
Вайбкодинг угрожает цифровому суверенитету России? Цифровизация

Воспользоваться услугой можно в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Иннополисе, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новокуйбышевске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Уфе, Энгельсе и Челябинске. В будущем список городов будет дополняться.

«Мы стремимся обеспечить максимально удобные и доступные условия доставки для наших покупателей. Доставка по клику пользуется популярностью, это подходящее решение для современных темпов жизни. Такая опция очень удобна для тех, кто не может идти в пункт выдачи заказов, но и ждать курьера весь день тоже нет возможности», -- сказал Алексей Крупенин, руководитель отдела по продвижению интеграций «Ситилинка».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft умоляет о помощи главного конкурента, чтобы удержать GitHub на плаву

В России разработана глушилка спутников Starlink

Как всемирно известного российского ИТ-бизнесмена признали экстремистом на основе показаний его бывшей жены

Полный провал. Европейский ИИ не умеет бороться с дезинформацией

Спамеры вернули себе 2007 год. В стране взрывной рост рекламы по SMS на фоне блокировок интернета

CNews FORUM Кейсы состоится завтра. Регистрация

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще