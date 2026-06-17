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«Авито Услуги» и «Авито Работа»: 55 тыс. рублей в год россияне в среднем тратят на самообразование

Самообразование — важная часть жизни современных россиян: 6 из 10 респондентов продолжают учиться даже после школы, колледжа и вуза. По данным опроса, проведенного «Авито Услугами», около четверти делают образовательный фокус на творческих направлениях, финансах, ИТ, философии и психологии. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Учеба для души и пользы

Как показал опрос «Авито Услуг», 63% респондентов, которые уже занимаются самообразованием или планируют начать, отмечают, что учатся просто для себя – «для души», удовольствия и саморазвития. Особенно значительна доля таких респондентов в возрасте старше 65 лет (76%).

Еще 37% опрошенных россиян учатся ради карьеры: для них самообразование — возможность повысить квалификацию и зарабатывать больше. Почти четверть респондентов (23%) продолжает самостоятельно получать знания, чтобы быть в курсе новых трендов, а каждый пятый (21%) называет обучение делом привычки. Среди опрошенных есть и те, кто учится, чтобы найти новых друзей и больше общаться (16%), а 14% опрошенных рассматривают для себя образование, чтобы сменить профессию.

«Непрерывное образование — новая норма. По данным ВЦИОМ, 68% россиян считают периодическое получение дополнительных знаний необходимым. Это подтверждает и наше исследование: 6 из 10 опрошенных россиян продолжают учиться даже после того, как получили высшее или среднее специальное образование — сами, на курсах или индивидуально с преподавателем. Тренд на образование через всю жизнь отражается и в аналитических данных. За год спрос на образовательные услуги вырос на 10,4%», – сказал Игорь Санников, руководитель категории «Обучение» «Авито Услуг».

Курсы, видеоуроки и книги: что помогает россиянам в самообразовании

Россияне выбирают разные стратегии и инструменты для самообразование, и крайне редко это лишь один формат: например, только чтение или только уроки с преподавателем.

Самым популярным источником новых знаний стало чтение книг, научных статей и просмотр видео. К нему прибегают 6 из 10 участников опроса. В первую очередь это объясняется доступностью информации и возможностью удобно совмещать процесс обучения с другими занятиями — учиться таким образом в отпуске и даже по дороге на работу.

Велика и доля тех, кто обращается за знаниями к преподавателям. 4 из 10 опрошенных россиян посещают онлайн и офлайн-курсы или берут индивидуальные уроки у репетиторов и преподавателей.

Каждый пятый помимо теории рассматривает для себя и практические занятия: например, мастер-классы.

Науки точные и гуманитарные: чему учатся россияне

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Интересы участников опроса распределились равномерно между профессиональными навыками и хобби. В ТОП-5 самых популярных направлений обучения вошли Творчество (25%), Финансы (24%), Философия и психология (23%), IT, программирование и цифровые навыки (23%).

Женщины чаще мужчин для обучения выбирают творческие направления – рисование, музыка и рукоделие (32% и 16% соответственно). Среди респондентов мужчин наибольшее предпочтение отдано ИT, программированию и цифровым навыкам. За них проголосовал каждый третий участник (15% у женщин).

Инвестиции в себя: сколько россияне готовы платить за самообразование

В среднем россияне, которые уже учатся или планируют начать и готовы инвестировать в этот процесс, тратят на дополнительное образование около 55 тыс. руб. в год.

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В свое образование не только время, но и деньги инвестируют 6 из 10 опрошенных. Больше всего на свое обучение тратят россияне в возрасте от 18 до 24 лет. У них эта сумма достигает 85 тыс. руб. в год.

«Стремление россиян к самообразованию активно поддерживают и работодатели, предлагая обучение и переобучение как один из ключевых бенефитов. По данным «Авито Работы» за май 2026 г., в сфере энергетики число вакансий с возможностью переобучения выросло на 161% при среднем предлагаемом доходе 65 285 руб/мес, в производстве электроники и бытовой техники — на 80% (72,76 тыс. руб/мес), в ремонте и отделке помещений — на 76% (117,54 тыс. руб/мес). Среди регионов лидерами по росту таких предложений стали Алтайский край (+44%), Красноярский край (+24%) и Иркутская область (+22%). Это подтверждает, что бизнес идет навстречу соискателям, инвестируя в их профессиональное развитие и создавая условия для роста внутри компании»,— сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

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