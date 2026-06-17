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«МегаФон» расширил инфраструктуру связи в Курганской области

Инженеры «МегаФона» запустили новые базовые станции в населенных пунктах Кетовского района. Около 1000 человек, проживающих в селе Марково и деревне Лукино, смогут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 50 Мбит/с. В целом с начала 2026 г. специалисты провели свыше 50 технических работ по улучшению сети в Курганской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря новым объектам связи пользователи смогут комфортно работать в удаленном режиме, обращаться к порталу «Госуслуги», общаться с родными и друзьями онлайн, смотреть видеоконтент на различных интернет-площадках. Новое оборудование работает в низко- и среднечастотном диапазонах, чтобы охватить большую площадь покрытия и обеспечить высокую скорость передачи данных для жителей на этой территории.

«Развитие инфраструктуры связи в сельской местности является важным элементом нашей стратегии по цифровизации региона и повышению качества жизни населения. Теперь и жители Лукино и Марково имеют доступ к современным технологиям, которые делают жизнь проще и интереснее, — сказал директор «МегаФона» в Курганской области Геннадий Жуков. — Улучшение покрытия в таких локациях способствует развитию местного туризма, поддержке малого бизнеса и созданию комфортной среды для проживания, что в долгосрочной перспективе стимулирует экономический рост области».

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Запуск покрытия в этих населенных пунктах стал логичным продолжением программы по развитию сети в регионе. В 2025 г. в Кетовском районе оператор развернул инфраструктуру в населенных пунктах Бараба, Каширино, Менщиково, Пименовка, Чесноки, а также вблизи СНТ «Икчанка» и «Рябинушка» недалеко от поселка Чистопрудный.

В 2026 г. специалисты провели свыше 50 технических работ по строительству и модернизации сети в Курганской области. Помимо Кургана, Шадринска, Катайска, Далматово, Петухово улучшено покрытие и скорость мобильного интернета в населенных пунктах Звериноголовского, Каргапольского, Катайского, Лебяжьевского, Шатровского, Шадринского, Щучанского, Целинного и Юргамышского районов.

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