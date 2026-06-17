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«МегаФон» улучшил связь в спальных микрорайонах Красноярска

Жителям и гостям краевого центра – абонентам «МегаФона» стало комфортнее пользоваться мобильным интернетом и цифровыми звонками. Оператор запустил дополнительное телеком‑оборудование в густонаселенных локациях трех микрорайонов – Взлетка, Ботанический и Овинный. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для города были задействованы высокие и средние частотные диапазоны LTE — они одновременно обслуживают гораздо больше пользователей и обеспечивают оптимальное проникновение сигнала. При этом скорость передачи данных остается стабильной даже в период пиковых нагрузок на сеть — по выходным, праздникам и в вечернее время. Согласно замерам, сделанным инженерами компании, ее максимальные значения составляют 50 Мбит/с.

Цифровые изменения затронули улицы Алексеева, Становая и Фруктовая. Улучшение качества сотовой связи почувствовали абоненты в частных и многоквартирных домах, школах и детских садах, магазинах, аптеках и кафе, на остановках общественного транспорта и других объектах городской инфраструктуры.

В зоне действия одной из установленных базовых станций также находится жилой комплекс «Юдинский». Теперь новоселы смогут решить многие вопросы, возникающие во время переезда, дистанционно: подать документы на прописку, обустроить жилье, прикрепиться к поликлинике, школе или детскому саду, а также вызвать такси или оформить доставку.

Быстрый 4G позволит за считанные секунды загружать файлы или скачивать «тяжелые» игры для смартфона, смотреть потоковое видео в высоком разрешении, звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, в удобное время оплачивать счета, получать государственные услуги, пользоваться банковскими приложениями, цифровыми сервисами и стриминговыми платформами, совершать покупки и слушать музыку онлайн, общаться в мессенджерах и соцсетях.

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Развитие инфраструктуры в спальных микрорайонах Красноярска расширило зону обслуживания технологии VoLTE — цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Технологию уже полюбили горожане. Как показывает статистика оператора, 74% от всего объема голосового трафика приходится на сеть четвертого поколения. За год показатели выросли на треть.

«Мы продолжаем закрывать «белые пятна» на цифровой карте столицы региона. Регулярный мониторинг мобильной активности и обратная связь от наших пользователей помогают нам принимать наиболее эффективные с технической точки зрения решения, уделять внимание тем локациям, где спрос растет особенно интенсивно. Такой подход обеспечивает стабильную работу сотен тысяч абонентских устройств в условиях постоянного роста интернет‑трафика — с начала года жители и гости города «прокачали» на 16% больше данных, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

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