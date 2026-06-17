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«МегаФон» усилил LTE в крупнейшем буддийском центре Забайкалья

Жители и гости Агинского Бурятского округа в Забайкальском крае теперь могут выходить в Сеть на более высоких скоростях и совершать звонки без зависаний и помех. «МегаФон» усилил телеком-инфраструктуру в поселке Агинском и соседнем селе Амитхаша, где находится самый крупный в регионе дацан. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Дополнительное телеком-оборудование появилось в Амитхаше. Это село имеет статус самого крупного буддийского центра в Забайкалье благодаря Агинскому дацану – старейшему бурятскому монастырю, признанному объектом культурного наследия федерального значения. Здесь же работает и буддийская академия, где обучают философии, живописи и тибетской медицине.

Сигнал от новой станции долетает и до соседнего поселения – Восточной Амитхаши, где располагается большой ипподром, на котором регулярно проводятся конные скачки и соревнования. Также покрытие 4G расшилось и в близлежащем поселке Агинском: там установили оборудование рядом с центральным парком, окружной больницей и учебными заведениями.

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Для новых базовых станций было выбрано несколько разных диапазонов. Низкие частоты отвечают за максимальное покрытие территории и стабильность сигнала, средние – за возможность большего подключения устройств к сети, высокие — за скорости интернета. Теперь местным жителям стало удобнее пользоваться привычными цифровыми сервисами: банковским приложениями, госпорталами, мессенджерами, маркетплейсами и тд.

«Агинский дацан является одним из главных бурятских буддийских монастырей и местом притяжения. При этом он все чаще привлекает паломников и путешественников из разных уголков нашей страны: с начала текущего года в Амитхашу приехали на 26% больше абонентов из других регионов, чем за аналогичный период прошлого года. Часто здесь бывают туристы из Москвы, Бурятии, Иркутской, Новосибирской и Омской областей, Красноярского края, а также более отдаленных субъектов – Свердловской области и Татарстана, приезжают гости даже с Кавказа и Юга России», – сказала Мария Крылова, директор «МегаФона» в Забайкальском крае.

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