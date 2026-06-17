Mymeet.ai подключил встречи к ИИ-агентам по протоколу MCP

Российская платформа для повышения эффективности онлайн-встреч и звонков Mymeet.ai открыла возможность подключения встреч к внешним ИИ-агентам по открытому протоколу Model Context Protocol (MCP). Решение позволяет продолжать работу с записями и расшифровками встреч в выбранном пользователем ИИ-инструменте – без ручного переноса транскриптов и переключения между сервисами. Об этом CNews сообщили представители Mymeet.ai.

Пользователь может самостоятельно выбрать, какой инструмент подключить к Mymeet.ai: ChatGPT, Claude, Gemini или корпоративное решение, используемое внутри компании. По данным Mymeet.ai, на момент запуска это первое решение среди российских ИИ-ассистентов встреч и сервисов транскрибации, которое позволяет подключать встречи к ИИ-агентам по протоколу MCP.

MCP – открытый стандарт, с помощью которого ИИ-приложения получают доступ к внешним данным и сервисам. В Mymeet.ai подключение не требует участия разработчиков: пользователь копирует готовую конфигурацию из карточки агента в Mymeet.ai и добавляет свой API-ключ. API-ключ доступен пользователям платных тарифов.

После подключения ИИ-агент получает доступ к встречам и их расшифровкам по запросу пользователя. Агент может найти нужный созвон, получить его разбор и помочь подготовить рабочие материалы на основе контекста встречи – например, черновик письма, резюме договоренностей или коммерческое предложение. Работа выполняется в интерфейсе выбранного ИИ-агента.

Ранее команды часто переносили расшифровки встреч в ИИ-инструменты вручную, чтобы продолжить работу с содержанием переговоров. Интеграция по MCP автоматизирует этот процесс: данные передаются только в тот ИИ-агент, который пользователь подключил самостоятельно, и только по его запросу. Доступ к агенту можно отозвать в любой момент.

Подход Mymeet.ai к хранению и обработке данных при этом не меняется. Протокол MCP используется как дополнительный способ работы с данными встреч во внешних ИИ-инструментах, выбранных пользователем или компанией.

«Главное узкое место в работе со встречами сегодня заключается уже не в записи или расшифровке разговора, а в переносе этого контекста в инструменты, где команда принимает решения. Рынок переходит от ассистентов, которые фиксируют встречи, к ИИ-агентам, которые работают с их содержанием. Мы дали российским командам возможность подключать встречи к любому совместимому ИИ-агенту напрямую и превращать переговоры в рабочий контекст для дальнейших задач», – сказал Федор Жилкин, CEO Mymeet.ai.

Функция доступна пользователям платных тарифов Lite, Pro и Business. API-ключ можно скопировать в интерфейсе Mymeet.ai и при необходимости пересоздать в один клик. По данным компании, сервисом Mymeet.ai пользуются более 300 тыс. пользователей и 500 компаний.