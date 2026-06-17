Российская компания увеличивает вложения в разработку ПО для рынка коллективных инвестиций

Крупный российский регистратор АО «НРК-Р.О.С.Т.» увеличивает вложения в спецдепозитарное направление деятельности. Об этом CNews сообщили представители АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Компания разработала и внедрила сервис «Личный кабинет управляющей компании» для УК ПИФ, в котором клиенты получают весь комплекс услуг регистратора, депозитария и спецдепозитария в режиме «одного окна». Система интегрирована с другими информационными ресурсами и базами данных компании.

Для разработки компания сформировала команду из собственных специалистов.

Большое внимание уделено вопросам информационной безопасности и защиты конфиденциальности пользователей.

Разработка сервиса велась с 2025 г.