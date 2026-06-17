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В садоводствах под Ангарском разогнали интернет

Более высокие скорости мобильного интернета и устойчивая связь теперь доступны садоводам Иркутской области. Техническая служба «МегаФона» запустила дополнительное телеком-оборудование в дачном массиве возле поселка Стеклянки, усилив сеть и расширив покрытие 4G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые скорости мобильного интернета стали доступны на территории СНТ возле Стеклянки Ангарского округа, где расположены товарищества Кристалл, Ремонтник, Лазурит, Чозения, Вертолет, Медик и др. Инженеры оператора задействовали в дополнительном оборудовании сразу несколько диапазонов частот, которые дают широкую зону покрытия, оптимальную емкость сети для большого числа абонента, стабильность сигнала и высокие скорости интернета.

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Теперь владельцы земельных участков и их гости могут смотреть фильмы и сериалы на стримингах, пересылать файлы, пользоваться государственными платформами, общаться в мессенджерах и сидеть в соцсетях без зависаний. Оставаться на связи в сезон загородного отдыха можно и благодаря улучшенной технологии VoLTE. – с ее помощью голосовой трафик передается через 4G, поэтому во время разговора можно одновременно пользоваться интернетом.

«Мы традиционно усиливаем связь для дачников перед началом летнего сезона. В данном случае улучшения коснулись не только самих СНТ, но и важной для местных жителей трассы – Московского тракта, соединяющего Ангарск с Иркутском. Запуск базовой станции — это ответ на растущий спрос садоводов и автомобилистов на стабильную связь. Теперь абоненты «МегаФона» могут комфортно пользоваться голосовыми сервисами, включая VoLTE, и высокоскоростным интернетом», — сказал директор «МегаФона» в Иркутской области Дмитрий Бобков.

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