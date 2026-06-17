CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Пэй» запустил возможность вернуть рубли за покупки с помощью баллов «Плюса»

Пользователи «Яндекс Пэй» теперь могут возвращать рубли за покупки по карте «Пэй», списывая накопленные баллы «Плюса».

Баллы «Плюса» начисляются за покупки по карте «Пэй». Раньше они использовались только для оплаты в сервисах «Яндекса», а теперь их можно компенсировать рублями и оплачивать повседневные покупки в магазинах, ресторанах и других сервисах. Функция доступна на «Золотом» уровне программы лояльности «Свои Плюсы».

Для этого нужно нажать на карту «Пэй» в приложении, выбрать покупки вне сервисов «Яндекса» от 100 руб., оплаченные картой «Пэй» за последние 30 дней и нажать «Компенсировать». После этого баллы «Плюса» спишутся, а деньги вернутся на счет. За каждый 1 балл «Плюса» с покупок можно получить 1 руб. Максимальная сумма возврата составляет 10 тыс. руб. в месяц.

Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее
Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее Импортонезависимость

Воспользоваться функцией могут идентифицированные пользователи с активной подпиской «Яндекс Плюс» и «Золотым» уровнем программы лояльности «Свои Плюсы». Это максимальный уровень программы, участникам которого доступны дополнительные преимущества каждый сезон. В этом летнем сезоне пользователи получают дополнительные категории кешбэка 10% на поездки в такси в «Яндекс Go» и 7% на покупку одежды и обуви при оплате по карте «Пэй», возможность участвовать в розыгрыше подарков и билетов, а также фаст-треки на эксклюзивные партнерские мероприятия.

Компенсация не распространяется на оплату ЖКХ, мобильной связи и ряда других категорий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft умоляет о помощи главного конкурента, чтобы удержать GitHub на плаву

В России разработана глушилка спутников Starlink

Как всемирно известного российского ИТ-бизнесмена признали экстремистом на основе показаний его бывшей жены

Полный провал. Европейский ИИ не умеет бороться с дезинформацией

Спамеры вернули себе 2007 год. В стране взрывной рост рекламы по SMS на фоне блокировок интернета

CNews FORUM Кейсы состоится завтра. Регистрация

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще