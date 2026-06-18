Калинушка, Березка и Боровичок вышли на связь

МТС расширила территорию покрытия сети LTE в Архангельской области. Проведенные работы позволили обеспечить доступ к голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету для дачников в садовых товариществах, расположенных в пригороде Архангельска, а также в Приморском муниципальном округе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС установили новое телеком-оборудование в поселке Боры, что позволило обеспечить доступ к сети и для садоводов в расположенном рядом СНТ Боровичок. Также базовые станции были установлены в СНТ Калинушка и Березка (деревня Лахта) в Приморском муниципальном округе. Таким образом, в зону нового покрытия сети LTE попали более 2500 домовладений.

«С наступлением дачного сезона нагрузка на нашу сеть за пределами крупных городов традиционно возрастает в разы. Сегодня загородный дом для многих жителей Поморья — это не просто место для отдыха, но и полноценный удаленный офис, где одинаково важны и стабильный голос, и высокая скорость интернета. Мы планомерно развиваем телеком-инфраструктуру, устанавливая новое оборудование и модернизируя имеющееся, чтобы обеспечить надежную связь стандарта LTE как для местных жителей, так и для тысяч архангельских дачников», — отметил директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.

Оборудование, установленное на территории СНТ Березка, также обеспечивает доступ к голосовой связи и мобильному интернету на участке трассы М-8 «Холмогоры». Ранее МТС покрыла сетью LTE участок этой федеральной автомагистрали протяженностью около 250 километров. Также доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили более 2000 жителей малых населенных пунктов, расположенных вдоль дороги. Работы реализованы в рамках программы «Покрытие федеральных автодорог сотовой связью LTE», направленной на обеспечение непрерывного 4G-сигнала всеми операторами на ключевых трассах для работы экстренных служб, связи и интернета.