«МегаФон» улучшил покрытие еще для 30 тысяч жителей Волгоградской области

«МегаФон» увеличил территорию покрытия мобильного сигнала в Городищенском районе. Порядка 30 тыс. человек теперь могут в комфортном режиме общаться с близкими, оперативно решать рабочие и личные вопросы. Новое качество связи оценили жители шести населенных пунктов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора расширили частотный спектр в Городище, Грачах, Ерзовке, Варламове, Карповке, Винтовке. Телеком-оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, что позволяет обеспечивать высокое качество голосовой связи на всей территории поселений.

«Запуск сети в точках Городищенского района — это вклад в развитие этой территории и области в целом. Для жителей связь становится доступнее, надежнее и удобнее, открывая новые возможности для общения и развития. К июню обладатели зелёной сим-карты стали потреблять на 14% больше голосового трафика по сравнению с началом года», — сказал директор «МегаФона» в Волгоградской области Антон Павленко.

Согласно обезличенным данным абонентов «МегаФона», жители района в среднем проговаривают 3,2 млн минут в месяц. Если записать все эти минуты на аудиокассеты, как это делали раньше, и выложить их в ряд, получится лента длиной более 100 км. Этого хватит, чтобы проложить ее от центра Городище до Дубовки и обратно — почти весь путь туда и обратно уложится в одну сплошную полосу из кассет.