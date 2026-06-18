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Минцифры: результаты ЕГЭ на «Госуслугах» посмотрели уже 1,5 млн раз

Часть экзаменов уже позади — выпускники школ и абитуриенты узнают результаты. На «Госуслугах» их посмотрели уже 1,5 млн раз. Об этом CNews сообщили представители Минциыры.

Пик активности пришелся на 17 июня 2026 г., когда стали известны баллы за ЕГЭ по русскому языку. Самая большая нагрузка была с 12 до 13 часов.

Какие результаты уже можно узнать: история; химия; литература; русский язык.

Процесс занимает не более 2 минут. Достаточно запросить данные в разделе «Образование» на «Госуслугах». Дополнительные сведения вводить не нужно.

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