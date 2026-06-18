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МТС обеспечила связью фестиваль спортивного ориентирования

МТС развернула мобильную базовую станцию LTE в Каменногорском городском поселении Ленинградской области, где проходит крупнейший в стране фестиваль по спортивному беговому ориентированию «Камни Карельского перешейка». Теперь нескольким тысячам любителей активного образа жизни доступны устойчивая голосовая связь и мобильный интернет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры компании установили базовую станцию и задействовали спутниковый канал, чтобы организовать голосовую связь и передачу данных на время проведения спортивного мероприятия. Оборудование разместили в районе поселка Пруды, где расположился палаточный городок, центр соревнований. Организаторы фестиваля и участники могут звонить и пользоваться мобильным интернетом в лесной удаленной местности.

«Спортивное ориентирование часто проходит в удаленных лесах, где сложный рельеф и растительность препятствуют прохождению радиосигнала. Однако стабильная связь критически важна: она необходима организаторам и судейской коллегии для координации соревнований, участникам — для общения с близкими, а в экстренных ситуациях — для оперативного вызова служб помощи. Поэтому мы предложили комплексное решение, которое позволит любителям активного образа жизни оставаться на связи во время масштабного фестиваля», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

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