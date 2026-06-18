CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

МТС усилила покрытие 4G для жителей Киселевки

МТС установила новое телеком-оборудование в деревне Киселевка в пригороде Смоленска. Теперь сигнал мобильного интернета стал увереннее для смолян, проживающих в жилых комплексах «Изумрудный остров», «Александровский», «Ново-Киселево» и «Витебский квартал». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая базовая станция усилит сеть в жилом массиве в пригороде Смоленска. Деревня Киселевка активно застраивается, появляются новые жилищные комплексы, что предполагает рост нагрузки на сеть. Благодаря проведенным работам покрытие LTE в данной локации значительно улучшилось. Теперь смоляне смогут пользоваться цифровыми сервисами, смотреть онлайн-кинотеатры, работать и учиться удаленно с большим комфортом.

Также новое телеком-оборудование дает возможность совершать голосовые вызовы через интернет по технологии VoLTE и одновременно загружать контент, отправлять сообщения в мессенджерах. Функция бесплатна для абонентов и активируется в настройках телефона.

«Киселевка уже воспринимается как часть Смоленска. Можно сказать, что здесь своя экосистема: школы, детские сады, магазины и спортивные объекты. Район расширяется, растет количество жителей, следовательно, увеличивается и нагрузка на сеть, что требует усиления покрытия. Поэтому мы приоритетно строим новые базовые станции в застраивающихся локациях, чтобы их жители не чувствовали цифрового дискомфорта», – сказал технический директор МТС в Смоленской области Павел Березовчук.


Как ИИ влияет на процесс разработки ПО
Как ИИ влияет на процесс разработки ПО Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Стал банкротом разработчик, придумавший, как ставить Telegram и Android-приложения на смартфоны с российской ОС

Параноиков выгоняют из интернета. Google внедряет новую капчу – для нее нужна включенная веб-камера

Российские хакеры получили доступ к 50 тысячам камер наблюдения в Европе и на Украине

iPhone шпионит за каждым. Записываются все прикосновения к экрану в App Store

Microsoft умоляет о помощи главного конкурента, чтобы удержать GitHub на плаву

В России разработана глушилка спутников Starlink

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще