CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

ТЭДО с Китаем от «СКБ Контур» может войти в портфель проектов «Один пояс — один путь»

«СКБ Контур» прорабатывает включение трансграничного электронного документооборота (ТЭДО) с Китаем в единый портфель проектов инициативы «Один пояс — один путь». Работа идет совместно с Минцифры России и Министерством промышленности и информационных технологий КНР. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

«Пилот» технологии по обмену юридически значимыми документами между контрагентами двух стран «СКБ Контур» запустил в 2023 г. Партнером стал китайский оператор ЭДО — компания Sheca. Инициатива создать решение пришла от крупных клиентов «СКБ Контур», заинтересованных в ускорении торгового оборота с китайскими партнерами. В настоящий момент ТЭДО настроен также с компаниями из Казахстана, Белоруссии, в ближайшее время планируется запуск с Узбекистаном.

Сергей Казаков, руководитель проекта «Контур.Диадок»: «До появления ТЭДО с Китаем сотрудникам российских компаний зачастую было быстрее и выгоднее слетать в Китай за важными документами, чем ждать их доставки. Электронный документооборот позволяет предпринимателям быстрее принимать решения, быстрее получать документы, ускоряет товарооборот. Включение проекта в общий портфель инициативы «Один пояс — один путь» даст дополнительный импульс его развитию».

<p>Александр Тугов, Selectel: Интерес к ИИ заметно расширяется за счет компаний не из ИТ-сектора</p>
Александр Тугов, Selectel: Интерес к ИИ заметно расширяется за счет компаний не из ИТ-сектора Цифровизация

Сергей Казаков также призвал компании Свердловской области активно подключаться к ЭДО, в том числе с иностранными контрагентами.

«Один пояс — один путь» — инициатива председателя КНР Си Цзиньпина, выдвинутая в 2013 г. В рамках программы с Китаем подписали соглашение о сотрудничестве более 150 стран, в том числе Россия. «Один пояс — один путь» объединяет сухопутные и морские торговые пути для доставки товаров в страны Юго-Восточной Азии, Африку, на Ближний Восток и в Европу.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Стал банкротом разработчик, придумавший, как ставить Telegram и Android-приложения на смартфоны с российской ОС

Параноиков выгоняют из интернета. Google внедряет новую капчу – для нее нужна включенная веб-камера

Российские хакеры получили доступ к 50 тысячам камер наблюдения в Европе и на Украине

iPhone шпионит за каждым. Записываются все прикосновения к экрану в App Store

Microsoft умоляет о помощи главного конкурента, чтобы удержать GitHub на плаву

В России разработана глушилка спутников Starlink

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще