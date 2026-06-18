ТЭДО с Китаем от «СКБ Контур» может войти в портфель проектов «Один пояс — один путь»

«СКБ Контур» прорабатывает включение трансграничного электронного документооборота (ТЭДО) с Китаем в единый портфель проектов инициативы «Один пояс — один путь». Работа идет совместно с Минцифры России и Министерством промышленности и информационных технологий КНР. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

«Пилот» технологии по обмену юридически значимыми документами между контрагентами двух стран «СКБ Контур» запустил в 2023 г. Партнером стал китайский оператор ЭДО — компания Sheca. Инициатива создать решение пришла от крупных клиентов «СКБ Контур», заинтересованных в ускорении торгового оборота с китайскими партнерами. В настоящий момент ТЭДО настроен также с компаниями из Казахстана, Белоруссии, в ближайшее время планируется запуск с Узбекистаном.

Сергей Казаков, руководитель проекта «Контур.Диадок»: «До появления ТЭДО с Китаем сотрудникам российских компаний зачастую было быстрее и выгоднее слетать в Китай за важными документами, чем ждать их доставки. Электронный документооборот позволяет предпринимателям быстрее принимать решения, быстрее получать документы, ускоряет товарооборот. Включение проекта в общий портфель инициативы «Один пояс — один путь» даст дополнительный импульс его развитию».

Сергей Казаков также призвал компании Свердловской области активно подключаться к ЭДО, в том числе с иностранными контрагентами.

«Один пояс — один путь» — инициатива председателя КНР Си Цзиньпина, выдвинутая в 2013 г. В рамках программы с Китаем подписали соглашение о сотрудничестве более 150 стран, в том числе Россия. «Один пояс — один путь» объединяет сухопутные и морские торговые пути для доставки товаров в страны Юго-Восточной Азии, Африку, на Ближний Восток и в Европу.