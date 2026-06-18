Wildberries создаст в Узбекистане Центральноазиатский логистический хаб и инвестирует более $300 млн в инфраструктуру

Компания RWB находится в процессе реализации центра экспорта продукции на базе логистических мощностей Wildberries (входит в группу RWB) в Центральной Азии, а также запуска новых экспортно-ориентированных проектов. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Центральноазиатский логистический хаб в ближайшие несколько лет объединит логистическую инфраструктуру — сортировочный центр Wildberries и строящийся складской комплекс в Ташкентской области площадью около 170 тыс. кв. м, а также инфраструктуру в других странах присутствия.

Новый логистический хаб станет центром консолидации логистических мощностей Wildberries во всей Центральной Азии и товаропроводящей базой для перемещения товаров локальных производителей на экспортные рынки. Единый логистический узел свяжет ключевые рынки по направлению «Россия-Узбекистан-Ближний Восток» в обе стороны, а также станет транзитной точкой для экспорта товаров на африканские рынки по маршруту «Китай-Узбекистан-Африка».

«Международное присутствие Wildberries в указанных регионах и наши логистические мощности уже в ближайшей перспективе позволят кратно увеличить поставки узбекской продукции на новые перспективные рынки. Для этого мы планируем инвестировать более $300 млн в экономику Узбекистана, направив средства на масштабное развитие логистической инфраструктуры в стране и запуск новых сервисов для населения и локальных предпринимателей. Ключевым экономическим эффектом станет рост экспорта и продвижение бренда “Сделано в Узбекистане” на международной арене, а также развитие электронной торговли и экосистемных продуктов в Республике Узбекистан», — сказал главный исполнительный директор RWB Роберт Мирзоян.