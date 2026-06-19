CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Cloud.ru начал строительство нового дата-центра в Московской области

Cloud.ru, провайдер облачных и ИИ-технологий, приступил к строительству собственного центра обработки данных в Московской области. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2027 г. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Мощность дата-центра составит около 11 МВт. ЦОД Cloud.ru рассчитан на размещение до 890 серверных стоек мощностью до 20 кВт. Инфраструктура будет соответствовать уровню надежности TIER III.

«Строительство собственного ЦОД — это диверсификация подходов к развитию инфраструктуры, необходимой для укрепления лидерства компании на рынке облаков и ИИ. Мы наращиваем вычислительные мощности для развития и запуска новых облачных и ИИ-сервисов на облачной платформе Cloud.ru Evolution. Так мы удовлетворяем растущий спрос крупного бизнеса и государственных организаций на быстрое и доступное внедрение современных технологий», — отметил Михаил Лобоцкий, генеральный директор Cloud.ru.

Вайбкодинг угрожает цифровому суверенитету России?
Вайбкодинг угрожает цифровому суверенитету России? Цифровизация

На сегодняшний день инфраструктура Cloud.ru включает более 45 тыс. единиц ИТ-оборудования, из которых свыше 30 тыс. составляют серверы. В настоящее время компания арендует площади в девяти коммерческих дата-центрах, совокупная мощность используемой инфраструктуры уже превышает 60 МВт.

По итогам 2025 г. выручка Cloud.ru составила 76,5 млрд руб., увеличившись на 50% по сравнению с 2024 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Верховный суд откажется от госинформсистемы, которую за 15 лет не смогли довести до ума

Стал банкротом разработчик, придумавший, как ставить Telegram и Android-приложения на смартфоны с российской ОС

Параноиков выгоняют из интернета. Google внедряет новую капчу – для нее нужна включенная веб-камера

Российские хакеры получили доступ к 50 тысячам камер наблюдения в Европе и на Украине

iPhone шпионит за каждым. Записываются все прикосновения к экрану в App Store

Microsoft умоляет о помощи главного конкурента, чтобы удержать GitHub на плаву

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще