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«МегаФон» ускорит интернет на «Пикнике Афиши»

«МегаФон» обеспечит высокоскоростным мобильным интернетом десятки тысяч гостей фестиваля «Пикник Афиши», который пройдет 20 июня в2026 г. музее-заповеднике «Коломенское». Стабильный сигнал даже в часы наивысшей нагрузки поможет сохранить передвижная базовая станция, которая уже работает на территории опен-эйра. Об этом CNews сообщил представители «МегаФон».

Мобильная базовая станция размещена на базе автомобиля Ford Transit и может работать автономно благодаря дизель-генератору, без подключения к внешним электросетям. Оборудование установлено на составной мачте высотой 13 метров. Решение позволит обеспечить гостей фестиваля средней скоростью 130 Мбит/с, что даст возможность публиковать фото и видео, делиться впечатлениями в мессенджерах, вести прямые трансляции и оставаться на связи с друзьями и близкими в течение всего мероприятия даже в часы высокой нагрузки.

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