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МТС добавила скорости LTE в «Притяжении» и других микрорайонах Челябинска

МТС улучшила покрытие мобильной сети LTE в поселке Западный Челябинского городского округа. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета и емкость сети выросла в строящемся ЖК «Притяжение», «Белый Хутор», «Привилегия», а также в дачном поселке «Малиновка». Об этом CNews сообщили представители МТС.

В зоне покрытия обновленной сети расположены многоквартирные дома сразу нескольких жилых комплексов, коттеджные поселки и популярные зоны загородного отдыха, расположенные на западном берегу Шершневского водохранилища. Стабильный высокоскоростной интернет также стал доступен на развивающемся досуговом центре «Фанпарк».

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Обновленная сеть LTE позволяет с комфортом общаться при помощи голосовых вызовов через интернет по технологии VoLTE и одновременно загружать контент, отправлять сообщения в социальных сетях. Доступ к VoLTE можно активировать в настройках телефона.

«Челябинск активно развивается: появляются новые жилые комплексы, вместе с ними расширяется социальная и развлекательная инфраструктура. Это касается и города, и других районов, в частности поселка Западный. Поэтому для нас важно не только поддерживать высокое качество связи в давно построенных ЖК, но и заранее развивать телеком-инфраструктуру в новых микрорайонах. Мы последовательно обновляем сеть и запускаем новые базовые станции, увеличиваем тем самым емкость сети и скорость мобильного интернета, чтобы жители новых кварталов могли с комфортном пользоваться цифровыми сервисами, работать удаленно, общаться в мессенджерах и социальных сетях, а также оставаться на связи независимо от нагрузки на сеть», – отметил директор МТС в Челябинской области Алексей Быков.

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