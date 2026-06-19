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SpaceWeb усиливает безопасность веб-разработки

Хостинг-провайдер SpaceWeb добавил в каталог готового программного обеспечения для виртуальных серверов решения Next.js и Passbolt. Next.js используется для разработки современных веб-приложений на React — сайтов, личных кабинетов, интерфейсов сервисов и маркетинговых страниц. Passbolt помогает командам централизованно хранить пароли и доступы к серверам, базам данных, административным панелям, API и другим рабочим инструментам. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

По мере развития веб-проекта у команды становится больше доступов: к хостингу, доменам, репозиториям, базам данных, панелям управления, аналитике, платежным сервисам и внешним API. Когда пароли и учетные данные хранятся в разных местах, сложнее контролировать, кто и к каким инструментам имеет доступ. Особенно это актуально для небольших команд, веб-студий и фрилансеров, которые одновременно работают над несколькими клиентскими проектами.

«Веб-студии и агентства часто работают в интенсивном режиме и им некогда разбираться в серверных тонкостях, но при этом нужно, чтобы все работало быстро и безопасно. Мы сделали VPS с предустановленными решениями именно для таких команд. Не нужно быть экспертом, чтобы запустить проект или выдать доступ новому сотруднику. Все работает “из коробки”. Наша задача — чтобы пользователи занимались разработкой, а не серверными настройками», — отметил Егор Шилов, руководитель продуктового направления SpaceWeb.

На рынке продолжается спрос на инструменты, которые позволяют небольшим командам запускать и поддерживать проекты без дополнительных затрат на настройку инфраструктуры и администрирование. Готовые решения помогают сократить время на развертывание сервисов, снизить вероятность ошибок при настройке и быстрее перейти к рабочим задачам.

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