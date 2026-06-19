CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Т2 добавил возможность оплачивать зарубежные сервисы через СБП

Т2, российский оператор мобильной связи, расширяет возможности оплаты иностранных сервисов и предлагает дополнительный способ оплаты – через СБП. Новый способ позволяет мгновенно пополнять кошельки, покупать игры и оплачивать подписки на зарубежных платформах. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Среди доступных сервисов – Steam, PlayStation Store, Microsoft Store, Google Play и др. Каталог также включает более 2 тыс. иностранных игр. Предложение доступно как абонентам Т2, так и другим пользователям.

В числе доступных стриминговых сервисов – Spotify и Netflix. Также доступны сервисы Microsoft Store и Google Play. Список игр и виртуальных миров включает Minecraft, Roblox, PUBG Mobile и тысячи других.

Елизавета Гусева, директор по развитию финансовых и инновационных сервисов Т2: «Мы видим большой запрос со стороны пользователей на оплату зарубежных сервисов. Ранее в Т2 такая опция – оплата с баланса мобильного телефона – была доступна только нашим абонентам. Сейчас мы добавили и дополнительный метод оплаты с помощью Системы быстрых платежей и тем самым предложили доступ к зарубежным сервисам и играм всем желающим».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Стал банкротом разработчик, придумавший, как ставить Telegram и Android-приложения на смартфоны с российской ОС

Параноиков выгоняют из интернета. Google внедряет новую капчу – для нее нужна включенная веб-камера

Российские хакеры получили доступ к 50 тысячам камер наблюдения в Европе и на Украине

iPhone шпионит за каждым. Записываются все прикосновения к экрану в App Store

Microsoft умоляет о помощи главного конкурента, чтобы удержать GitHub на плаву

В России разработана глушилка спутников Starlink

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще