CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Юг Архангельской области ускорился: «МегаФон» усилил сеть в Котласском округе

Оператор установил три дополнительных телеком-объекта у двух мостов Котласа и в крупнейшем дачном массиве, а также модернизировал оборудование еще на восьми площадках. В охваченных локациях стали надежнее 4G-интернет и голосовая связь. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Две новых базовых станции построили у автомобильного и железнодорожного мостов — на юге города котлашанам стало удобнее общаться по видеосвязи, смотреть фильмы онлайн и делиться фотографиями. Устойчивый 4G-сигнал теперь ловят и множество людей в дороге: по мостам идет основной поток машин и поездов в Котлас, Коми и Вологодчину.

Еще один объект связи с высокоскоростным интернетом установили в дачном массиве Черняги. Участков здесь сотни, и в летний сезон многолюдно. Теперь садоводы и огородники могут не расставаться с цифровым комфортом загородом: смотреть любимые передачи, слушать музыку онлайн и оставаться на связи с близкими.

Константин Мушовец, УЦСБ SOC: 30% атак через подрядчиков — это уже не пик, а устойчивый тренд
Константин Мушовец, УЦСБ SOC: 30% атак через подрядчиков — это уже не пик, а устойчивый тренд безопасность

Вместе с тем оператор усилил LTE-покрытие дополнительным оборудованием в других четырех локациях Котласа, в том числе в Лименде. Также 4G улучшили в поселках Шипицыно и Приводино, в Сольвычегодске и у коряжемских дач. Интернет стал работать быстрее, а сеть легче выдерживает пиковые нагрузки, когда абоненты массово выходят в онлайн.

«Котласские автомобильный и железнодорожный мосты соединяют регион не только с самим городом, но и с соседними Коми и Вологодчиной. Спрос на связь здесь постоянно находится в динамике, особенно в летнее время, когда оживают дачи. Мы поэтапно увеличиваем емкость сети, чтобы сигнал держался уверенно как в городе, так и в небольших поселках и деревнях по обеим берегам Двины и Вычегды», — отметила директор «МегаФона» в Архангельской области Татьяна Беляева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Верховный суд откажется от госинформсистемы, которую за 15 лет не смогли довести до ума

Стал банкротом разработчик, придумавший, как ставить Telegram и Android-приложения на смартфоны с российской ОС

Параноиков выгоняют из интернета. Google внедряет новую капчу – для нее нужна включенная веб-камера

Российские хакеры получили доступ к 50 тысячам камер наблюдения в Европе и на Украине

iPhone шпионит за каждым. Записываются все прикосновения к экрану в App Store

Microsoft умоляет о помощи главного конкурента, чтобы удержать GitHub на плаву

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще