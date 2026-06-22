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МТС сделала сервис покупок частями доступным во всех магазинах c оплатой по QR-коду

МТС объявила о расширении функционала сервиса «МТС Флекс», который позволяет оплачивать покупки частями через приложение «Мой МТС». В сервисе стала доступна оплата через терминалы «Сбера». Теперь пользователи смогут пользоваться «МТС Флекс» в любых магазинах, где возможна оплата с помощью QR-кода.

QR-код Системы быстрых платежей (СБП) и QR «Сбера» – одни из основных способов оплаты по QR в России. Теперь, когда они оба доступны в «МТС Флекс», абоненты МТС могут беспрепятственно платить частями во везде, где есть оплата по QR. Таким образом, «МТС Флекс» стал первым BNPL-сервисом (Buy Now, Pay Later; покупай сейчас, плати потом) в России, позволяющим расходовать лимит средств в любых офлайн- и онлайн-магазинах без дополнительных условий.

Как правило, использование BNPL-сервисов ограничивается оплатой только у партнеров банка либо ограничениями по лимиту в зависимости от магазина. С помощью «МТС Флекс» можно платить в офлайн- и онлайн-магазинах, включая супермаркеты, АЗС и аптеки.

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«МТС Флекс» доступен во вкладке «Деньги» приложения «Мой МТС». Благодаря отсутствию минимальной суммы с «МТС Флекс» удобно совершать даже небольшие покупки, максимальная сумма также указана в приложении. Для оформления лимита не требуется оформлять кредитные продукты с льготным периодом.

По данным «МТС Флекс», россияне начинают чаще платить частями офлайн и расширяют список покупок через BNPL-сервисы. Среди категорий, которые набирают популярность – транспортные проездные и театральные билеты. Тем не менее самыми частыми покупками остаются товары в супермаркете, товары для дома и бытовая электроника. Список постоянно расширяется из-за доступности BNPL-сервисов – их использование не требует дополнительных подтверждений и не отражается в кредитной истории.

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