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Связь «выросла» на дачах: «МегаФон» расширил сеть в пригороде Кызыла

Абоненты «МегаФона» в дачном товариществе «Серебрянка» вблизи Кызыла могут без ограничений общаться с близкими и пользоваться цифровыми сервисами. Оператор установил телеком-оборудование, которое поддерживает технологию VoLTE и обеспечивает скорость передачи данных до 60 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новая базовая станция работает в низких и средних частотных диапазонах. Первый обеспечивает широкое покрытие сотовой сети и уверенный приём 4G-сигнала на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений. Второй позволяет находиться онлайн большему количеству активных пользователей без потери качества интернет-соединения.

Помимо садовых участков в зоне действия базовой станции находится база отдыха Асанкхейя, где проводятся свадьбы, банкеты и другие мероприятия. Сюда приезжают отдохнуть от городской суеты жители Кызыла и Каа-Хема.

Теперь даже на природе владельцы «зеленых» сим‑карт продолжат заниматься привычными для себя делами: читать новости и полезные советы по уходу за урожаем в интернете, следить за погодой и фазами луны, отправлять фотографии своего урожая в семейный чат, оплачивать счета за воду и электроэнергию. Более молодое поколение тоже найдет себе занятие по душе, например, общаться в мессенджерах и соцсетях, делать онлайн‑покупки, слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы.

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Позитивные изменения также ощутят автомобилисты. Вблизи дачного товарищества проходит республиканская автодорога Кызыл – Сарыг-Сеп, которая является важной транспортной артерией Тувы. Водителям и пассажирам станет проще пользоваться навигацией, устанавливать необходимые приложения, решать рабочие или бытовые задачи прямо в пути. Технология VoLTE позволит им одновременно разговаривать по телефону и пользоваться интернетом, например, делиться геолокацией или искать информацию во время звонка. Сервис обеспечивает кристально чистый звук, мгновенное соединение и низкий уровень фонового шума.

«Сегодня дача — это не только участок для сезонных работ, но и пространство для комфортной жизни, семейного отдыха и удаленной работы. Многие проводят здесь лето с детьми, готовятся к учебе или работают дистанционно. Поэтому расширение сети в пригороде Кызыла — это прежде всего возможность сохранить привычный уровень комфорта за пределами города. Надежный интернет позволяет оставаться на связи с близкими и коллегами, пользоваться цифровыми продуктами и современными решениями для дома — от видеонаблюдения до климат-контроля», — сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

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