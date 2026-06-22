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Умная запись звонков: «Т-Мобайл» запустил ИИ-расшифровку звонков с кратким содержанием

«Т-Мобайл» запустил «Умную запись звонков» — новый сервис, который позволяет абонентам получать по итогам звонков текстовую расшифровку и краткое содержание разговора, а также систематизировать их хранение под тематическими тегами. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

«Умная запись звонков» работает на базе собственной ML-модели, которая сразу после разговора преобразует голос в текст. Она обучена на большом объем данных и с высокой точностью распознает сложные фразы, профессиональные термины, разговорные сокращения и различные интонации даже при шуме и пересекающихся репликах. При сборе и хранении информации не используются сторонние решения, поэтому данные надежно защищены.

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«Сервис появился из внутренней функции для сотрудников «Т-Банка». Мы увидели, как удобно после встреч практически мгновенно получать краткие итоги, сформированные с помощью собственного ИИ-алгоритма. Оказалось, что запрос на эту услугу есть и у наших абонентов, а найти ей применение можно не только при решении рабочих вопросов, но и в повседневной жизни», — сказал Владимир Любимов, генеральный директор «Т-Мобайла».

Услуга является расширенной и модернизированной версией «Записи звонков», которая ранее была доступна абонентам «Т-Мобайла» До конца лета 20256 г. воспользоваться «Умной записью звонков» можно бесплатно. Далее абоненты смогут выбрать: использовать бесплатную базовую версию без текстовой расшифровки и краткого содержания или остаться с расширенной за 49 руб. в месяц.

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