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Умный автоплатеж оставит в плюсе баланс абонентов Yota

Yota и Сбербанк запустили автоплатеж в новой концепции. Теперь сервис автоматически поддерживает баланс в плюсе, анализируя будущие списания и рассчитывая сумму пополнения с учетом тарифа и подключенных услуг. Об этом CNews сообщили представители Yota.

Умный автоплатеж в реальном времени отслеживает баланс пользователя и анализирует предстоящие списания, включая абонентскую плату и различные подписки. Сумма пополнения покрывает на месяц вперед все прогнозируемые расходы.

В отличие от привычного автоплатежа, который пополняет счет на фиксированную сумму в заранее выбранную дату, Умный автоплатеж ориентируется на реальные расходы пользователя. Это удобно, если день списания по тарифу изменился, пользователь подключил дополнительные услуги или потратил больше обычного.

Алгоритмы сервиса анализируют предстоящие регулярные списания на 30 дней и на основе этих данных определяют сумму, достаточную для оплаты тарифа, платных подписок, дополнительных пакетов интернета и других ежемесячных услуг. В расчет также включается небольшой резерв в 20 руб. Подключить и настроить автоплатеж можно в приложении «Сбербанк Онлайн».

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«Абоненты Yota привыкли сами управлять своим тарифом: выбирать условия, менять настройки, подключать нужные опции. Поэтому и оплата должна быть такой же гибкой, без лишних действий и постоянного контроля. Новый сервис помогает рассчитывать пополнение по фактическим начислениям и поддерживает баланс в плюсе», — отметил управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

«Мы хотим, чтобы в жизни наших клиентов было как можно меньше рутины, поэтому стремимся максимально упростить и ускорить такие процессы, как оплата мобильной связи. Мы нацелены на полную автоматизацию регулярных платежей — чтобы они совершались своевременно и без лишних усилий со стороны пользователя. Наш совместный проект с Yota — Умный автоплатеж — удачная демонстрация того, как партнерство усиливает технологический эффект. Сервис помогает людям избавиться от мелких ежедневных забот, оставляет время для действительно важных дел», — сказала Елена Пиляр, директор дивизиона «Платежи» Сбербанка.

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