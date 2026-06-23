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«Авито Подработка»: Нижегородская область стала лидером по росту числа предложений о подработке в складской логистике

В преддверии Дня кладовщика эксперты «Авито Подработки» проанализировали динамику предложений о временной занятости в складской логистике за январь–май 2025 и 2026 гг. По данным платформы, число таких предложений по России выросло на 24% за год. При этом рост в регионах оказался значительно более активным. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Группа работников складов — один из ключевых сегментов на рынке подработки и частичной занятости. Эти исполнители занимают второе место по доле спроса в сегменте подработки, уступая только водителям и курьерам: за январь – май 2026 г. на работников склада пришлось 14% от всех предложений о подработке.

Активнее всего исполнителей для работы на складе искали в Нижегородской области — за год число предложений о частичной занятости выросло в 2,6 раза (+161%). В Ростовской области число таких предложений также выросло в 2,6 раза (+159%), в Самарской области — в 2,4 раза (+142%) за год. Замыкают пятерку Рязанская (+132%) и Ярославская (+121%) области.

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Самые высокие вознаграждения исполнителям на складах предлагали в Марий Эл (9,12 тыс. руб. за смену), Камчатском крае (8,49 тыс. руб. за смену) и Орловской области (7,27 тыс. руб. за смену). В пятерку регионов с самыми высокими вознаграждениями вошли также Новосибирская область (7,24 тыс. руб. за смену) и Кировская область (7,2 тыс. руб. за смену).

«Складская логистика остается одним из наиболее динамично растущих сегментов временной занятости: развитие e-commerce стимулируют постоянный спрос на исполнителей для работы на складах. Интерес исполнителей к подработке на складах за год вырос на 20%, а упаковщики стали одной из наиболее востребованных специализаций — число предложений о подработке для них увеличилось на 23%. Подработка позволяет бизнес-заказчикам оперативно масштабировать команду в пиковые периоды — будь то предпраздничный сезон или высокая активность в онлайн-торговле», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».

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