«Авито Услуги» запустили алгоритм рекомендаций от соседей для поиска исполнителей в ремонте и стройке

«Авито Услуги» оцифровали сценарий рекомендаций от соседей при выборе специалиста и запустили тестирование механики «Соседи рекомендуют». Она позволяет не только упростить поиск наиболее подходящих и уже проверенных соседями пользователя специалистов, но и увеличить количество заказов у мастеров, в частности локальных — в пределах одного района. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Сейчас механика рекомендаций от соседей тестово работает в направлениях строительство, ремонт и отделка, сад и благоустройство.

Актуальность «соседского» алгоритма рекомендаций

В 2026 г. совокупный объем услуг в сфере строительства и ремонта в целом по России оценивается в 4,5 трлн руб. Это одно из самых развивающихся направлений в бизнесе.

Как показывают данные «Авито Услуг», ежемесячно пользователи на площадке заключают среднем 1 млн сделок в месяц — от строительства домов «под ключ» и полноценного ремонта квартиры до точечных услуг вроде починки сантехники, электрики, благоустройства участка или услуги мастера на час. Причем в мае 2026 г. число сделок в направлении строительства и ремонта в «Авито Услугах» составило 1,3 млн.

«Даже в условиях глобальной диджитализации рекомендации от знакомых сохраняют огромную роль на рынке. Более четверти пользователей услуг по строительству, ремонту и благоустройству при выборе исполнителя ориентируются на рекомендации близких, друзей и соседей. Это особенно важно для этой категории бизнеса. Рекомендации знакомых — это понятный и привычный сценарий выбора проверенного мастера. Мы перенесли его в цифровой продукт и сейчас оцениваем, как новая механика влияет на пользовательский опыт», — сказала Светлана Филимонова, руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах».

Как найти рекомендованных соседями мастеров

Теперь, когда пользователь ищет определенный тип услуги, например, монтаж водоснабжения, собственные алгоритмы «Авито Услуг» в поисковой выдаче показывают мастеров и компании в категории ремонта и строительства, к которым уже обращались его соседи и высоко оценили работу специалиста — в отдельном блоке «Соседи рекомендуют», наряду с остальными результатами выдачи.

Принцип «соседства» определяется на основе адресов, указанных пользователями в своих профилях. Радиус варьируется — в диапазоне от пары десятков до нескольких сотен метров. Все зависит от размера города, плотности населения, конкретного района и выбранной услуги.

«Например, пользователь ищет мастера-сантехника. Помимо обычной поисковой выдачи всех специалистов, Авито Услуги предлагают отдельную подборку объявлений: среди них будут предложения только от сантехников, к которым уже обращались соседи пользователя и поставили оценку 5. На объявлениях от таких мастеров будет бейдж Соседи рекомендуют», — сказали в команде разработки «Авито Услуг».