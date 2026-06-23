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B2B-Center запускает инструмент повышения прозрачности электронных торгов

Коммерческая площадка B2B-Center (входит в электронную торговую платформу «B2B-РТС») объявила о запуске инструмента повышения прозрачности электронных торгов – организаторы смогут получить статус «Суперзакупщика». Маркер будет присваиваться автоматически на основе ряда критериев и поможет участникам рынка выбирать надежных партнеров. На площадке B2B-Center работают более 30% компаний российского рынка из металлургии, строительства, ритейла, химической промышленности и пищепрома. Инструмент позволит автоматизировать оценку закупщиков на основе критериев репутации.

Рынок цифровых коммерческих закупок требует единых стандартов оценки качества работы не только поставщиков, но и закупщиков. Площадка B2B-Center формирует такой стандарт с введением статуса «Суперзакупщик», чтобы участники торгов были уверены в объективности выбора надежных контрагентов.

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Статус присваивается в результате комплексной оценки работы заказчика на площадке. Алгоритм оценивает пять ключевых параметров: полноту закупочной документации, оперативность ответов поставщикам, соблюдение сроков процедур, подведение итогов по каждой закупке и объем проведенных процедур. Соответствующие организаторы, получают статус автоматически – он отображается в карточке закупщика на площадке.

«На рынке электронной коммерции репутация контрагента является важным конкурентным преимуществом. На нашей площадке представлены тысячи компаний из разных отраслей, и мы поддерживаем развитие конкуренции. Для повышения прозрачности взаимодействия наших клиентов мы создали измеримую систему оценки закупщиков. Единые и понятные критерии оценки работы на площадке повышают доверие контрагентов друг к другу. Для нас это очередной шаг в последовательном развитии культуры цифровых закупок», – сказала Ольга Громкова, генеральный директор B2B-Center.

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