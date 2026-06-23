Банк России включил «дочку» Web3 Tech в реестр ОИС по выпуску ЦФА

АО «Волтари», дочерняя компания ГК Web3 Tech, российского разработчика корпоративных блокчейн-решений и провайдера web3-сервисов, включена в реестр операторов информационных систем (ОИС), в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Такое решение Банк России принял 18 июня 2026 г. Включение в реестр укрепляет позиции вендора и дает компании юридическое право выпускать ЦФА для корпоративного сектора. Об этом CNews сообщили представители Web3 Tech.

Получение статуса ОИС стало первым шагом в стратегии Web3 Tech по выходу в новую нишу и созданию независимой, равноудаленной от крупных финансовых структур платформы для работы с ЦФА.

Такой подход позволит привести на рынок тех игроков традиционного финансового рынка (в частности, брокеров и фондов), которые по ряду причин не могут сотрудничать с текущими финансовыми институтами. В перспективе платформа может стать медиатором на институциональном рынке цифровых активов, обеспечивая взаимодействие между различными операторами информационных систем и публичными блокчейнами.

Благодаря накопленной рыночной экспертизе Web3 Tech и готовой технологической платформе процедура аудита ЦБ и регистрации в реестре прошла в сжатые сроки – всего за четыре месяца. В ближайшее после включения в реестр время ОИС АО «Волтари» запустит выпуск цифровых финансовых активов в форме денежных требований с использованием приватного блокчейна. Клиентам будут доступны личные кабинеты инвестора и эмитента.

На втором этапе компания намерена получить статус цифрового депозитария после того, как Банк России определит правила получения такой лицензии. В планах вендора также расширение продуктовой линейки и технологическое развитие площадки под новые инструменты – запуск ЦФА на драгоценные металлы, иностранные цифровые инструменты, выпуск ЦФА в публичных блокчейнах и ЦФА, обеспеченные криптовалютами. Эти планы синхронизированы с ожидаемым в 2026 г. вступлением в силу закона «О цифровой валюте и цифровых правах».

«Включение в реестр позволяет нам расширить нашу деятельность в качестве вендора, выйти в новую нишу и предложить рынку независимое технологическое решение, не аффилированное с текущими финансовыми институтами. Мы рассчитываем, что появление такой площадки способствует выходу на рынок новых игроков и ускорит запуск продуктов на базе технологий распределенного реестра и публичных блокчейнов. Полученный статус также подтверждает надежность и безопасность нашей ИТ-инфраструктуры, что особенно важно для корпоративных клиентов», – сказал Артем Калихов, генеральный директор Web3 Tech.