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F6 обнаружила фишинговые сайты под видом сетей АЗС

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, обнаружила появление поддельных сайтов под видом ресурсов крупных сетей автозаправочных станций, где пользователям предлагают получить по записи 20 литров бензина «без живой очереди и талонной системы». Целью злоумышленников является угон аккаунта в мессенджере Telegram. Об этом CNews сообщили представители F6.

Аналитики F6 Digital Risk Protection обнаружили фишинговые сайты, использующие бренды крупных российских сетей АЗС, в том числе распространенные на территории Крыма.

Злоумышленники предлагают потенциальной жертве следующее: «Зарезервируйте до 20 л топлива и приезжайте в назначенное время. Без живой очереди и без потери времени. Бронирование занимает 2 минуты. После подтверждения получите номер брони и QR-код — покажите его оператору на АЗС». Чтобы сделать заявку, пользователь должен на сайте указать номер, к которому привязан Telegram-аккаунт, и полученный код, который является кодом безопасности. В результате злоумышленники перехватывают учетную запись жертвы в мессенджере.

Злоумышленники могут использовать угнанный аккаунт с разными целями: доступ к файлам и переписке; мошенничество с целью кражи денег у контактов пользователя; распространение вредоносных файлов, ссылок или вовлечение в мошеннические схемы; передача или продажа аккаунта другим киберпреступникам.

«Злоумышленники активно используют новостную повестку в своих схемах. Обнаруженные ресурсы являются частью типичной фишинговой атаки, направленной на кражу учетных данных пользователей Telegram», — сказал Александр Сапов, старший аналитик второй линии CERT департамента Digital Risk Protection компании F6.

Рекомендации специалистов F6

Включите в мессенджерах все инструменты безопасности, включая двухфакторную аутентификация, запрет на звонки и сообщения от незнакомых контактов, а также запрет на добавление в чаты.

Доверяйте только проверенным источникам. Проверяйте дату регистрации домена с помощью Whois-сервисов.

Не сообщайте и не вводите коды из СМС и push-уведомлений на сайтах, которые открываете впервые.

При использовании Telegram на смартфоне или web-версии на ноутбуке избегайте подключения к открытым сетям Wi-Fi.

Оперативно свяжитесь с техподдержкой, если не можете войти в свой аккаунт в Telegram. Если все же получилось войти в свою учетную запись, сразу же завершите чужие сессии и поменяйте облачный пароль.

Если Вы обнаружили подозрительный сайт, отправьте ссылку или сообщение на платформу «Антифишинг». Специалисты F6 проверят информацию и передадут ее регуляторам для блокировки.

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