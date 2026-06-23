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Расходы россиян на маркетплейсах выросли на 28% год к году в 2026 году

Как показало исследование, за май 2025 — апрель 2026 гг. среднедушевые расходы россиян выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достигли 57,7 тыс. рублей в месяц. Этот рост происходит на фоне трансформации потребительского поведения: для покупателей все большее значение приобретают удобство, экономия времени и доступность сервисов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

По итогам исследуемого периода наиболее динамично развивающимися категориями стали медицинские услуги (+18%) и аптеки (+17,9%), что свидетельствует об усилении тренда на здоровье и качество жизни. Расходы на товары для спорта выросли на 9,2%.

Маркетплейсы остаются самым быстрорастущим каналом потребления: рост в денежном выражении составил 28,3% год к году. Их доля в структуре трат продолжает расти за счет перетока спроса из непродовольственной розницы (−4%). Особенно активно этот канал осваивает молодая аудитория до 24 лет: на маркетплейсы и заведения общественного питания у нее приходится более четверти всех расходов. В среднем россиянин совершает покупки на маркетплейсах 58 раз в год. Самый высокий средний чек зафиксирован в Чукотском АО (2707 руб.), Магаданской области (1958 руб.) и Ненецком АО (1858 руб.).

Наибольшую динамику роста в денежном выражении маркетплейсы показывают в Дальневосточном (+52%), Северо-Кавказском (+37%) и Сибирском (+37%) федеральных округах — темпы здесь существенно превышают среднероссийские.

Что касается рынка в целом, быстрее всего по числу покупок и обороту растут магазины у дома (+13,5% в денежном выражении; +5,9% в количестве покупок), канал e-commerce (19,9% в денежном выражении; +7,3% в количестве покупок) и специализированные магазины (+13,6% в денежном выражении; +2,8% в количестве покупок). Офлайн-общепит прибавил 8,6% в денежном выражении. Хард-дискаунтеры увеличивают долю практически во всех регионах. Традиционная торговля, напротив, теряет трафик -8,1% в количестве покупок, гипермаркеты -3,7% в количестве покупок, супермаркеты теряют -3,4%.

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У потребителей с более высоким уровнем расходов меняется структура потребления: снижается доля трат на базовые продукты и маркетплейсы, при этом растет доля расходов на услуги, туризм и развлечения. Аудитория с расходами более 120 тыс. руб. направляет на продовольственные магазины лишь 21,4% трат против 37,4% у покупателей с расходами до 20 тыс. руб., подчеркивают аналитики.

Рустам Закиров, управляющий директор, начальник управления по работе с клиентами потребительского сектора и торговли Сбербанка: «Исследование показывает, что российский потребительский рынок меняется не только количественно, но и структурно. Покупатель все чаще выбирает каналы, которые дают удобство, скорость и понятную ценность: e-commerce, магазины у дома, общепит, специализированную розницу. Для бизнеса это означает, что конкуренция все больше смещается из плоскости цены в плоскость клиентского опыта, доступности и точного понимания потребительских сценариев».

Отчет составлен на основе обезличенных и агрегированных данных о транзакциях, данных Росстата и системы маркировки товаров «Честный знак». Персональная информация клиентов и сведения, составляющие коммерческую тайну, не раскрываются.

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