CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Кадры Интернет Веб-сервисы
|

Россияне рассказали, почему работают не там, где хотели

Июнь традиционно становится временем важных решений. Пока одни школьники сдают экзамены, другие — уже вчерашние выпускники — мучительно выбирают между факультетами. В этот момент детские мечты о космосе, сцене или собственном бизнесе впервые сталкиваются с реальностью проходных баллов и родительских ожиданий. Аналитики финтех-компании «ЮMoney» изучили этот вопрос, опросив более 1800 пользователей сервиса. Результаты позволяют увидеть, как трансформируются профессиональные устремления россиян на пути от школьной скамьи к рабочему месту. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Мечты: сцена, технологии, свое дело

Если раньше советские дети массово грезили о космосе и полярных экспедициях, то современные данные демонстрируют смещение приоритетов в сторону творческой самореализации и предпринимательства.

Каждый пятый опрошенный (20%) в детстве видел себя на сцене — артистом, музыкантом или актёром. Это самая популярная детская мечта среди респондентов. На втором месте — технические профессии: 12% хотели стать программистами, инженерами или изобретателями. Замыкает тройку лидеров предпринимательство — 11% мечтали о собственном деле.

Классические «героические» профессии оказались менее популярны, чем принято считать. О карьере врача, космонавта или спортсмена грезили по 8% опрошенных. Стать пожарным, спасателем или полицейским хотели 7%. Художниками и дизайнерами себя представляли 5%, столько же мечтали о романтике дальних странствий — профессиях геолога или моряка. Лишь 3% в детстве хотели стать блогерами, журналистами или телеведущими.

Реальность: производство, продажи, поиск себя

Интересно, что распределение реальных профессий существенно отличается от карты детских мечтаний. Данные опроса показывают характерный разрыв между романтическими устремлениями и прагматичным выбором.

Сегодня 20% опрошенных заняты на производстве, стройке и в инженерии — это самая массовая сфера трудоустройства. По 11% работают в продажах, маркетинге, медиа и PR, ещё столько же ушли в предпринимательство и самозанятость. Цифровыми продуктами и ИT занимаются 10% респондентов.

При этом творческие профессии, о которых мечтал каждый пятый, в реальности выбрали только 6%. В силовых структурах и на госслужбе работают 5%, в финансах, бухгалтерии и банковской сфере — 2%, столько же — в образовании и медицине. Часть опрошенных отметила, что пока находится в поиске себя или продолжает учиться.

Более половины участников исследования (54%) признали: их нынешняя работа не имеет ничего общего с детскими мечтами. Это показывает, насколько сильно жизненные обстоятельства корректируют первоначальные планы.

Частичное совпадение отметили 20% — они работают в смежной сфере или занимаются чем-то похожим на то, о чём когда-то грезили. Ещё 14% сообщили, что всё ещё движутся к профессии мечты. И только у 12% опрошенных детские планы реализовались полностью.

Что повлияло на выбор

Данные опроса позволяют понять, какие факторы на практике определяют профессиональный путь. Романтика и вдохновение уступают место расчету и обстоятельствам.

Прагматичные мотивы — деньги и стабильность — назвали решающими 20% респондентов. Столько же (20%) признались, что профессию определил случай: удачная возможность, неожиданное предложение, стечение обстоятельств. Интерес и хобби стали отправной точкой для 17%.

Владимир Зуев, RED Security: Четыре-пять лет назад атаки через подрядчиков были экзотикой, сейчас это насущная проблема
Владимир Зуев, RED Security: Четыре-пять лет назад атаки через подрядчиков были экзотикой, сейчас это насущная проблема безопасность

Влияние семьи и окружения отметили 15% опрошенных. Выбор университета определил карьеру для 6%, а возможность переезда — для 5%. Примечательно, что вдохновляющий пример — история успеха кумира или знакомого — мотивировал лишь 4% участников. Анализ рынка и востребованности профессии учитывали только 3%.

«Опрос показал интересную закономерность: детские мечты редко становятся профессией, но часто определяют ценности. Те, кто грезил о сцене, сегодня нередко работают в маркетинге или PR — сферах, где тоже важны креативность и умение увлекать аудиторию. Мечта трансформируется, но не исчезает полностью», — сказала руководитель направления карточных продуктов «ЮMoney» Наталья Ражева.

Назад в будущее

Ретроспективный взгляд на собственный путь оказался неоднозначным. Каждый четвёртый (25%) хотел бы изменить профессию, если бы мог отмотать время назад. При этом 21% полностью доволен тем, как сложилась карьера, а у 10% все получилось даже лучше, чем мечталось в детстве.

13% респондентов сожалеют не о выборе профессии, а об отсутствии проекта «для души» — хобби или дела, которое приносило бы удовольствие независимо от заработка. Почти треть опрошенных (31%) пока не определились, хотели бы они что-то изменить или нет.

Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее
Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее Импортонезависимость

Участникам исследования предложили сформулировать послание себе в детство. Ответы распределились на несколько характерных групп.

40% дали советы, связанные с обучением и развитием: «учиться», «не останавливаться», «быть открытым новому», «верить в себя». Около 20% сформулировали конкретные рекомендации: «поступить в другой университет», «начать изучать программирование раньше», «выбрать техническую специальность».

Еще 20% предпочли эмоциональные напутствия: «улыбнись», «танцуй, пока молодой», «не бойся ошибаться». Остальные посчитали, что давать советы бессмысленно — ребенок все равно разберется сам.

Об исследовании

Опрос проводился в июне 2026 г. среди более 1,8 тыс. пользователей «ЮMoney». Среди участников 70% мужчин и 30% женщин. Географическое распределение: 32% проживают в Центральном федеральном округе, 18% — в Северо-Западном, по 11% — в Южном и Сибирском федеральных округах. По форме занятости: 61% работает по найму, по 10% составляют фрилансеры и предприниматели, остальные — учащиеся школ, вузов и училищ. Возрастной профиль: большинство респондентов (54%) — миллениалы (1981–1996 гг. рождения), 27% — представители поколения X (1965–1980), 11% — зумеры (1997–2010).


Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Telegram снова появился в Google Play в Индии после временной блокировки

«М.Видео» вложит 9 миллиардов в развитие ИИ и цифровые сервисы

Рекламный рынок в России показал рост ниже инфляции: видеореклама стагнирует, аудио обваливается

Уже завтра 23 июня пройдет митап CNews «Российские технологии виртуализации». Успейте зарегистрироваться

Российские власти передумали запрещать иностранные нейросети. Бизнес не заставят мигрировать на отечественный ИИ

Эксперты прогнозируют в 2026 году рост российского рынка корпоративного ПО до 277 миллиардов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще